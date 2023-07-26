Хендерсон попрощался с фанатами «Ливерпуля»: «Я буду «красным» до смерти. Спасибо вам за все»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Джордан Хендерсон попрощался с болельщиками «Ливерпуля».

33-летний полузащитник переходит в «Аль-Иттифак» за 12 миллионов фунтов и бонусы. Он подписал контракт на 3 года

«Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать «прощай». Я всегда буду «красным». До того дня, когда я умру.

Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни. Джордан ❤️», – написал капитан «Ливерпуля».

Хендерсон выступал за английский клуб с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Papa Paolo
Ответ corazón blanco
Хендерсон может не самый топовый футболист, но своим отношением к делу, работоспособностью и желанием перекрывал свои технические погрешности, настоящий боец и был достойным капитаном, своей карьерой в Ливерпуле он может гордиться по праву.
Вода водяная
Огонь огненный

Поражает как ты не устаешь писать очевиднейшие вещи. Видимо по ночам смотришь свои банальные заплюсованные комменты и что-то делаешь …
+51
-13
+38
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corazón blanco
Хендерсон может не самый топовый футболист, но своим отношением к делу, работоспособностью и желанием перекрывал свои технические погрешности, настоящий боец и был достойным капитаном, своей карьерой в Ливерпуле он может гордиться по праву.
+51
-19
+32
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corazón blanco
Ответ Papa Paolo
Вода водяная Огонь огненный Поражает как ты не устаешь писать очевиднейшие вещи. Видимо по ночам смотришь свои банальные заплюсованные комменты и что-то делаешь …
Самое интересное, что такого же содержания комментарий, который Вы написали, можно применить по отношению к абсолютно всем и Вашим комментариям. Вы же сами пишите, что Жуниньо - лучший исполнитель штрафных и т.п. или это другое? Да и не только к Вашим, если так смотреть, то практически весь сайт такой.
+28
-9
+19
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Papa Paolo
Ответ corazón blanco
Самое интересное, что такого же содержания комментарий, который Вы написали, можно применить по отношению к абсолютно всем и Вашим комментариям. Вы же сами пишите, что Жуниньо - лучший исполнитель штрафных и т.п. или это другое? Да и не только к Вашим, если так смотреть, то практически весь сайт такой.
Слушай, я без негатива. Просто я уже больше полугода вижу, как ты просто пишешь УДОБНЫЕ комментарии. Мне кажется ты просто боишься выразить точку зрения, чтобы тебя не дай бог не заминусовали ))
+9
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Papa Paolo
Ответ corazón blanco
Вы действительно думаете, что мне так важно казаться в чьих-то глазах всем таким правильным и прочее. Но для чего, если это Интернет? Я спокойно вступаю в дискуссии, диалоги, споры. Просто если я не негативный человек, то все думают, что я бездушный и т.д. Вы всерьез думаете, что я боюсь минусов? Да перестаньте.
Думаю, Вам действительно важно всем нравится. Думаю да, это самое четко сформулированное предложение, которое на мой взгляд описывает Вас.
+6
-1
+5
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Elihio
Спасибо тебе за все, кэп! Удачи на достойной пенсии
+4
-1
+3
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Алекс Мелкумян
Ответ Papa Paolo
Вода водяная Огонь огненный Поражает как ты не устаешь писать очевиднейшие вещи. Видимо по ночам смотришь свои банальные заплюсованные комменты и что-то делаешь …
Во всем должен быть баланс
Есть фелксы (это токсик с Есениным на аватарке), а есть коразоны
И справедливости ради на 1 коразона приходится по 5 ригоберок, должунов, мансей и т.д.
+5
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futbol Liverpool
YNWA Хендерсон , удачи
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Papa Paolo
Ответ Алекс Мелкумян
Во всем должен быть баланс Есть фелксы (это токсик с Есениным на аватарке), а есть коразоны И справедливости ради на 1 коразона приходится по 5 ригоберок, должунов, мансей и т.д.
Ты забыл Qwerty)) у которого денежные комплексы в комментариях всегда. Вот это Токсик так токсик.
+1
0
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Lindeman
Ответ Papa Paolo
Вода водяная Огонь огненный Поражает как ты не устаешь писать очевиднейшие вещи. Видимо по ночам смотришь свои банальные заплюсованные комменты и что-то делаешь …
Хоть и очевидные вещи пишет, но зато адекватно по отношению к другим клубам и игрокам без всякого хейтерства
+3
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Topson_77
Ответ Papa Paolo
Вода водяная Огонь огненный Поражает как ты не устаешь писать очевиднейшие вещи. Видимо по ночам смотришь свои банальные заплюсованные комменты и что-то делаешь …
Да ладно тебе, не душни. Дядька разменивает пятый десяток, вряд ли взрослый человек станет писать что-то для плюсиков, он действительно пишет это от души. Да, банально, да очевидно, но лучше так читать умалишенный бред фанатиков
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Alex Legend
Ответ corazón blanco
Самое интересное, что такого же содержания комментарий, который Вы написали, можно применить по отношению к абсолютно всем и Вашим комментариям. Вы же сами пишите, что Жуниньо - лучший исполнитель штрафных и т.п. или это другое? Да и не только к Вашим, если так смотреть, то практически весь сайт такой.
Одно и то же пишешь уже который год под почти каждой новостью об уходе футболиста. Такой вопрос: "Чтобы что?" Что ты с этими плюсами перед сном делаешь?
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corazón blanco
Ответ Papa Paolo
Думаю, Вам действительно важно всем нравится. Думаю да, это самое четко сформулированное предложение, которое на мой взгляд описывает Вас.
Так, я, например, Вам не нравлюсь, и многим другим) В этом нет ничего страшного, уж поверьте. А переживать за репутацию надо на работе, в обществе, а не на спортивном сайте.
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Papa Paolo
Ответ corazón blanco
Самое интересное, что такого же содержания комментарий, который Вы написали, можно применить по отношению к абсолютно всем и Вашим комментариям. Вы же сами пишите, что Жуниньо - лучший исполнитель штрафных и т.п. или это другое? Да и не только к Вашим, если так смотреть, то практически весь сайт такой.
Там контекст был такой, что человек написал очевиднейшее и я ему ответил )
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resistance1984
Очень жаль, что именно в межсезонье уходит. Поиграл бы еще хотя бы годик, устроили бы ему на Энфилде проводы покруче Фирмино
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Александр Белоголовзнер
Прощай деревяшка. Я буду тебя помнить . YNWA
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Alexander Rakhilkin
Не величайший игрок Ливерпуля, но несомненно один из самых «красных». Легендарная победа над Барселоной 4:0 было добыта в первую очередь благодаря Джо и его заряженности на борьбу с первой минуты
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az za
двойственность есть какая то.... с одной стороны видно, что темп ему уже тяжело держать и ошибок больше стало, но с другой - он всегда заряжен.... что уходит красиво - это плюс, и человек, отдавший клубу 12 лет, он не может не быть красным. удачи, Кэп.... на новом месте больше тебе минут и голов.... ну и привет Стиви! YNWA
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#SharkTeam
В отличие от Джи у Джо есть медаль АПЛ и мяч когда надо обрабатывал. Но его при этом поленом некоторые скаузеры называют...
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Helge
всегда жаль, когда такие игроки заканчивают карьеру, даже если они едут за баблом
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Andrey Yaroslavtsev
Потом он станет пенсионером, обеспеченным пенсионером.
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