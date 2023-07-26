Хендерсон попрощался с фанатами «Ливерпуля»: «Я буду «красным» до смерти. Спасибо вам за все»

Джордан Хендерсон попрощался с болельщиками «Ливерпуля».

33-летний полузащитник переходит в « » за 12 миллионов фунтов и бонусы. Он подписал контракт на 3 года.

«Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать «прощай». Я всегда буду «красным». До того дня, когда я умру.

Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни. ❤️», – написал капитан « ».

Хендерсон выступал за английский клуб с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.