Хендерсон попрощался с фанатами «Ливерпуля»: «Я буду «красным» до смерти. Спасибо вам за все»
Джордан Хендерсон попрощался с болельщиками «Ливерпуля».
33-летний полузащитник переходит в «Аль-Иттифак» за 12 миллионов фунтов и бонусы. Он подписал контракт на 3 года.
«Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать «прощай». Я всегда буду «красным». До того дня, когда я умру.
Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни. Джордан ❤️», – написал капитан «Ливерпуля».
Хендерсон выступал за английский клуб с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Огонь огненный
Поражает как ты не устаешь писать очевиднейшие вещи. Видимо по ночам смотришь свои банальные заплюсованные комменты и что-то делаешь …
Есть фелксы (это токсик с Есениным на аватарке), а есть коразоны
И справедливости ради на 1 коразона приходится по 5 ригоберок, должунов, мансей и т.д.