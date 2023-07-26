Хендерсон подписал 3-летний контракт с «Аль-Иттифаком» Джеррарда (Фабрицио Романо)

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Фабрицио Романо Футбол

Джордан Хендерсон близок к переходу в «Аль-Иттифак».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ливерпуля» подписал трехлетнее соглашение с саудовским клубом.

Сообщалось, что «Ливерпуль» получит за Хендерсона 12 миллионов евро и бонусы.

Ранее «Аль-Иттифак» возглавил бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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David Aprasidze
Ответ Арман Тарланов
Аналоговый копия Стивена Джи.
Джи был в миллиард раз лучше лол
+28
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Дамир Шарипжанов
Спасибо за всё кэп! YNWA
+8
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loginov8ynwa
Спасибо за всё, капитан! YNWA!
+5
0
+5
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Арман Тарланов
Аналоговый копия Стивена Джи.
+3
-2
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jzx8
Ответ Арман Тарланов
Аналоговый копия Стивена Джи.
Китайская копия тогда уж
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Оленям, просьба в личку не писать!
Успехов на пенсии бывшему капитану!
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songbilong
Ответ Человек1991
Жена Хендерсона : - Джордан Вота Фак ? - Вайфи кип калм , зэтс изимани изифак ! Май нью клаб Аль Иттифак ! Ю ноу ай лайк титтифак ! ))
извиняюсь, но поэт из вас так себе:))
+1
-1
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munkz
Ответ David Aprasidze
Джи был в миллиард раз лучше лол
Титулы АПЛ так не считают.
+4
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Тухель
Даже смешно что в нулевых у Англии были возможно сильнейшие ЦП Харгривз, Стиви Джи, Лэмпард, Скоулз и т.д. А в последние годы у Англии есть топовые игроки на всех позициях и главная проблема это именно ЦП ну еще вратарь, но и то на фоне вратарей Англии за последние лет 15 Пикфорд топарь.
Кого только не пытались ставить ЦП в сборной, но пользы ни от кого много не было. Как опорник Райс может и неплох, а как игрок на котором держится игра бездарен. Надежда на Беллингема, а так провалились все Уилшер, Дайер, Хендо, Алли, Филипс и т.д. продержать сильный уровень хотя бы годика 2 в сборной ни один из них не мог. Вспышка и падение. На клубном уровне стабильности ни у кого не было.
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slimko333
Может стать большой проблемой для Ливерпуля потеря двух капитанов в одно ТО, не очень понимаю кто сможет стать ментальным лидером вместо Хендо и Милнера

Ван Дейк - всегда на спокухе развлекухе, с учетом спада в игре сложно рассчитывать как на основного кэпа
Трент - тоже достаточно вальяжный гражданин
Салах - по натуре не выглядит лидером именно в духовном плане, даже в свои 30+ немного ребенка временами напоминает, когда что-то не получается

Робертсон - хотел бы именно его видеть капитаном, т.к. его заряд и энергия как раз таки могут вдохновлять партнеров

надеюсь смогут найти в течение окна опытного игрока под стиль "биться-бороться", в ротацию такой точно не помешает
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
👏👏🤝
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Egor Aleksandrovich
заслужил пенсию Хендо
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Футбол, хоккей итд
Джордан перешёл к Джеррарду, Хендерсон к Стивену.
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Александр Зикрянь
Не ожидал, думал до конца контракт отработает.
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остановливаться не собираются
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cmorblr
Теперь это «Аль-Иттифак» Джеррарда-Хендерсона
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NickN
""Аль-Иттифак» Джеррарда" это сильно, конечно)
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CaptainFootballiste
Аль-Иттифак - это звучит гордо! Скоро все пенсионеры с именем приедут на Аравийский полуостров)
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Tiestorzn17
Потеря для Ливерпуля, там и так дыры в составе...
Да и ему рано, вполне еще тянет уровень.
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