Хендерсон подписал 3-летний контракт с «Аль-Иттифаком» Джеррарда (Фабрицио Романо)

Джордан Хендерсон близок к переходу в «Аль-Иттифак».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ливерпуля» подписал трехлетнее соглашение с саудовским клубом.

Сообщалось, что «Ливерпуль» получит за 12 миллионов евро и бонусы.

Ранее « » возглавил бывший игрок « » .

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.