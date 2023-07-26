Хендерсон подписал 3-летний контракт с «Аль-Иттифаком» Джеррарда (Фабрицио Романо)
Джордан Хендерсон близок к переходу в «Аль-Иттифак».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ливерпуля» подписал трехлетнее соглашение с саудовским клубом.
Сообщалось, что «Ливерпуль» получит за Хендерсона 12 миллионов евро и бонусы.
Ранее «Аль-Иттифак» возглавил бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кого только не пытались ставить ЦП в сборной, но пользы ни от кого много не было. Как опорник Райс может и неплох, а как игрок на котором держится игра бездарен. Надежда на Беллингема, а так провалились все Уилшер, Дайер, Хендо, Алли, Филипс и т.д. продержать сильный уровень хотя бы годика 2 в сборной ни один из них не мог. Вспышка и падение. На клубном уровне стабильности ни у кого не было.
Ван Дейк - всегда на спокухе развлекухе, с учетом спада в игре сложно рассчитывать как на основного кэпа
Трент - тоже достаточно вальяжный гражданин
Салах - по натуре не выглядит лидером именно в духовном плане, даже в свои 30+ немного ребенка временами напоминает, когда что-то не получается
Робертсон - хотел бы именно его видеть капитаном, т.к. его заряд и энергия как раз таки могут вдохновлять партнеров
надеюсь смогут найти в течение окна опытного игрока под стиль "биться-бороться", в ротацию такой точно не помешает
Да и ему рано, вполне еще тянет уровень.