«Аль-Хилаль» держит 10-й номер свободным на случай перехода Мбаппе. Из-за этого Малком получил 77-й

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль игровая форма Килиан Мбаппе Малком Футбол

Малком не получил 10-й номер в «Аль-Хилале» из-за Килиана Мбаппе.

Вчера саудовский клуб объявил о переходе бразильца из «Зенита» и сообщил, что он будет играть под 77-м номером.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, «Аль-Хилаль» держит 10-й номер свободным на случай, если Мбаппе согласится на переход. Нападающий «ПСЖ» выступает под 10-м номером за сборную Франции.

В «Зените» под 10-м номером Малком играл на протяжении двух предыдущих сезонов.

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16 комментариев

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Зелёный гопник
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Недавно играл с Сергеевым и Суторминым, теперь будет с Мбаппе. Понижение однако
Это как было после перехода из Барселоны, ещё неделю назад ты тренировался с Месси, а теперь тренируешься с Ерохиным😁
+34
-1
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Отец Абду
"Аль Хилаль" держит 1 млрд в копилке на случай перехода Мбаппе:)
+18
-2
+16
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ARIGAMI ARIGAMI
Недавно играл с Сергеевым и Суторминым, теперь будет с Мбаппе. Понижение однако
+14
-8
+6
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Peter Parker
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Недавно играл с Сергеевым и Суторминым, теперь будет с Мбаппе. Понижение однако
Это еще что. Всего четыре года назад играл против Бауэра из тульского Арсенала, а теперь против Бауэра из Аль-Таи
+3
0
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Simplicissimus
Шейк Абу Азиз Ибн Хаттаб: Эбомбе к нам поедет!
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VERBLYUD
Ответ Камбоджа Иванов
Только Ерохин в своем последнем матче против Баварии обыгрывал её в ЛЧ, а Барселона...
С каких пор матчи против Баварии стали показателем чего-то?
+2
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Камбоджа Иванов
Ответ VERBLYUD
С каких пор матчи против Баварии стали показателем чего-то?
С тех пор, как они стабильно нагибают Барселону
+3
-3
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Отец Абду
"Аль Хилаль" держит 1 млрд в копилке на случай перехода Мбаппе:)
Да не перейдёт он туда в ближайшее время, он же не на закате карьеры, надо было 10 Малкому отдавать...
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Alexander Tryapyshko
Ответ Роман
Монетами?
верблюдами
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Геннадий Тимченко
могут аукцион в команде провести на 10 номер
Какой процент берешь за услугу?)
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