«Аль-Хилаль» держит 10-й номер свободным на случай перехода Мбаппе. Из-за этого Малком получил 77-й
Малком не получил 10-й номер в «Аль-Хилале» из-за Килиана Мбаппе.
Вчера саудовский клуб объявил о переходе бразильца из «Зенита» и сообщил, что он будет играть под 77-м номером.
Как пишет журналист Бен Джейкобс, «Аль-Хилаль» держит 10-й номер свободным на случай, если Мбаппе согласится на переход. Нападающий «ПСЖ» выступает под 10-м номером за сборную Франции.
В «Зените» под 10-м номером Малком играл на протяжении двух предыдущих сезонов.
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