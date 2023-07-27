«Аль-Хилаль» держит 10-й номер свободным на случай перехода Мбаппе. Из-за этого Малком получил 77-й

Малком не получил 10-й номер в «Аль-Хилале» из-за Килиана Мбаппе.

Вчера саудовский клуб объявил о переходе бразильца из «Зенита» и сообщил, что он будет играть под 77-м номером.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, «Аль-Хилаль» держит 10-й номер свободным на случай, если Мбаппе согласится на переход. Нападающий « » выступает под 10-м номером за сборную Франции.

В «Зените» под 10-м номером Малком играл на протяжении двух предыдущих сезонов.

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