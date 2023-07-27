Малком после перехода в «Аль-Хилаль»: «Спасибо, «Зенит»💙»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети Малком Футбол

Малком поблагодарил «Зенит» за годы, проведенные в клубе.

Хавбек, перешедший накануне в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 млн евро, написал в соцсетях латинскими буквами «спасибо» и выложил видео с эпизодами игры за сине-бело-голубых.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40+5 млн евро и процент от будущей перепродажи.

В клубе из Санкт-Петербурга полузащитник выиграл 9 трофеев – по 4 раза чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок страны.

В 109 матчах за российскую команду Малком забил 42 гола и отдал 24 результативных паса. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах. Подробнее его статистика – здесь.

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35 комментариев

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n1k006
Как же приятно, когда от перехода звезды нет грусти, скорее радость и благодарность за вместе проведенные годы. Будем скучать, Малком 💙
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Oleg Olegov
Спасибо, Малком! 💙
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Юра Зыков
Спасибо Малки,что ушёл не за Бесплатно,хотя мог бы уверен были варианты!
+23
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+16
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Рашпель793
Удачи ему там. Деньги деньгами, но думаю, как и Халк дурака валять не будет и там тоже пользу принесёт.
+15
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Вова Пупкин
Хорошо отбегал за Зенит, претезий нет! Удачи!
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+9
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Eugn_eugn
Обидно только, что толком в ЛЧ не успел проявить себя. А так роскошный игрок, удачи ему в карьере !
+9
-2
+7
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SupoStats
Отличный парень,работал без слез,без истерик. Отрабатывал контракт как настоящий профессионал,оставил о себе приятные воспоминания. Спасибо мужик
+9
-2
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Dmitriy
Ответ alexus-1990
все бы легионеры уходили как это сделали Малколм или Жиго.
промос говорят красиво уйдет. конвой, стрельбы, погоня и.т.д..
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kodgong
Ответ Рашпель793
Удачи ему там. Деньги деньгами, но думаю, как и Халк дурака валять не будет и там тоже пользу принесёт.
халк в китае нормально играл.
+7
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Дмитрий9779
Удачи тебе Малком Фелипе Силва де Оливейра и спасибо за хорошую игру в Зените!Если чё,давай обратно😁
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Профессор из Кобхэма
«Спасибо, Зенит, что отпустили, теперь куплю себе яхту»
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Konstantin Timoshenko
Если б был аккаунт в одной запрещенной в РФ сети, так и просится ответить: "NA ZDOROVIE!"
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Денис Ширинов
Ответ n1k006
Как же приятно, когда от перехода звезды нет грусти, скорее радость и благодарность за вместе проведенные годы. Будем скучать, Малком 💙
Особенно первые пару сезонов несколько игр наберется, спасибо за все, легенда, до слез
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Spiker1606
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Спасибо тебе Малком. Хоть такой игрок поиграл в нашем чемпионате.
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Дмитрий Караваев
Ответ Любовь Мелехова
Он и сейчас неплохо феерит в Атлетико Палмейрас, несмотря на возраст.
Минейро
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инок
Спасибо Малкому за годы проведенные в Зените. Будет не хватать тебя. Удачи у саудитов!
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kokakoka
Спасибо, Малком. Было круто
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Любовь Мелехова
Ответ kodgong
халк в китае нормально играл.
Он и сейчас неплохо феерит в Атлетико Палмейрас, несмотря на возраст.
+2
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Футбол, хоккей итд
Всегда пожалуйста. Пиши ещё, не забывай....
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alexus-1990
все бы легионеры уходили как это сделали Малколм или Жиго.
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Мирзоанис Якубов
Лучший российский футболист со времён Аршавина!
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Alexander91
Спасибо за игру,удачи!)
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Dmitriy
И Малки спасибо за все 💪
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alexus-1990
Ответ Dmitriy
промос говорят красиво уйдет. конвой, стрельбы, погоня и.т.д..
это ещё не скоро узнаем. а вот сбегающий Вендел это уже данность
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Spartakus1984
Спасибо Родная Россия,добавил Малкомов
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