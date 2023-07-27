Малком после перехода в «Аль-Хилаль»: «Спасибо, «Зенит»💙»

Малком поблагодарил «Зенит» за годы, проведенные в клубе.

Хавбек, перешедший накануне в саудовский « » за 60 млн евро, написал в соцсетях латинскими буквами «спасибо» и выложил видео с эпизодами игры за сине-бело-голубых.

Малком перешел в « » из «Барселоны» летом 2019 года за 40+5 млн евро и процент от будущей перепродажи.

В клубе из Санкт-Петербурга полузащитник выиграл 9 трофеев – по 4 раза чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок страны.

В 109 матчах за российскую команду забил 42 гола и отдал 24 результативных паса. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Мир , забив 23 гола в 27 матчах. Подробнее его статистика – здесь.