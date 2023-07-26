Геркус о Малкоме в «Аль-Хилале» за 60 млн евро: «Сделка – топ, неважно, какая была зарплата. У «Зенита» три самых больших трансфера в России – кто еще так продавал?»
Илья Геркус назвал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль» выгодной сделкой.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил продажу Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Это рекордная сумма трансфера в Мир РПЛ.
«Сделка – топ! Уместно ли рассуждать о затратах «Зенита»? Так никто не делает. Яблоки сравнивают с яблоками. Трансфер с трансфером. Считайте, что он перешел свободным, а сейчас его продали за 20 миллионов евро. Это топ!
Неважно, какая была зарплата, тем более вряд ли она была сверхъестественной. Кто еще продавал игроков за такие деньги? Три самые большие сделки в истории российского футбола у «Зенита», – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».
Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!
«Аль-Хилаль» Малкома – наглецы с трофеями. Звали Месси и Роналду, ждут Мбаппе и летают на самолете с золотым троном
Тилей, Кралов, Фуксов и Гаичей у Зенита целая тележка, и они уходили бесплатно или за копейки.
Маманна взят за 16 - ушел бесплатно.
Ловрен взят за 12 - ушел за 2.
Дриусси взят за 15 - ушел за 6,4.
Азмун взят за 12 - ушел за 2,5.
Ракицкий взят за 10 - ушел бесплатно.
Ригони взят за 9 - ушел за 0,1.
И так далее…..
Даже с учëтом выплаты всех бонусов и зарплаты за 4 сезона Зенит от продажи Малкома остался в хорошем плюсе 😀
На мой взгляд лучший трансфер всех времен это Головин в Монако, с 0 до 30 млн.евро
Если брать ФК Зенит это Аршавин
По Малкому ничего сверхественного здесь нет, ну отбили да, заработали немного тоже хорошо
Как де деградировал уровень спортивного менеджмента в России если все что чуть успешнее Густилей и Педрош сразу возводится в ранг успеха
+ для тебя целая трансферное окно (3-4) человека, на сумму меньше Малкома и трата 50млн евро на ОДНОГО игрока - равносильные вещи? А ничего, что вместе с Малкомом Зенит купил еще игроков на 100млн?
купили бы в ЦСКА кого нибудь хотя бы за 25-30 млн - был бы другой разговор
Когда гендиректор не может маржу посчитать - это смешно.