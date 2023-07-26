Геркус о Малкоме в «Аль-Хилале» за 60 млн евро: «Сделка – топ, неважно, какая была зарплата. У «Зенита» три самых больших трансфера в России – кто еще так продавал?»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Илья Геркус Малком Спорт-Экспресс деньги Футбол

Илья Геркус назвал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль» выгодной сделкой.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил продажу Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Это рекордная сумма трансфера в Мир РПЛ.

«Сделка – топ! Уместно ли рассуждать о затратах «Зенита»? Так никто не делает. Яблоки сравнивают с яблоками. Трансфер с трансфером. Считайте, что он перешел свободным, а сейчас его продали за 20 миллионов евро. Это топ!

Неважно, какая была зарплата, тем более вряд ли она была сверхъестественной. Кто еще продавал игроков за такие деньги? Три самые большие сделки в истории российского футбола у «Зенита», – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

«Аль-Хилаль» Малкома – наглецы с трофеями. Звали Месси и Роналду, ждут Мбаппе и летают на самолете с золотым троном

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pure
А кто ещё так покупал?
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kk.abb
Про то, что это самые большие покупки в России - мы умолчим. Все остальные должны за 5 купить, за 50 продать, когда Зенит за 50 покупает за 60продает.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ogmass
ЦСКА продавал. И очень даже неплохо
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Nogoi89
Динамо, Спартак (Тилль, Крал), чуть меньше тратил, но тратил ЦСКА(Фукс, Гаич)
Чуть меньше это не в 2-3 раза.
Тилей, Кралов, Фуксов и Гаичей у Зенита целая тележка, и они уходили бесплатно или за копейки.
Маманна взят за 16 - ушел бесплатно.
Ловрен взят за 12 - ушел за 2.
Дриусси взят за 15 - ушел за 6,4.
Азмун взят за 12 - ушел за 2,5.
Ракицкий взят за 10 - ушел бесплатно.
Ригони взят за 9 - ушел за 0,1.
И так далее…..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ леннорыч-абрамович
Зенит понял, как делать бизнес. Ждём следующую покупку из Манчестер Сити на три года за 120 млн. с зп 16 млн. в год (плюс продление за 7 млн.) с подписным бонусом игроку и агенту на 32 млн. А потом продажу трёхкратного чемпиона за 140 млн. в новый Китай или СА. Чистая прибыль - 20 млн. И, главное, Зенит - рекордсмен. Гениально!
По поводу агентских, это не к Зениту. Посмотри, кто больше всего тратит на агентов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wepa Atayew
Ответ Диандерталец
выключи блокировщик рекламы)
спасибо,щас попробую
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
чтобы продать что-нибудь ненужное дорого, надо купить его тоже дорого, а деньги такие не у всех есть)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Одна в Китай, другая в Саудовскую Аравию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Муртас Тедеишвили
В сезоне 22/23 Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ и в тоже время был признан лучшим футболистом РПЛ и тем самым принëс Зениту доход призовыми около 4 млн евро. За 4 сезона в Зените атрибутики с именем Малком по всему миру было продано минимум на 10 млн евро. Но и это не всë. Зенит покупал Малкома по курсу 1 Евро 70 руб а продал Малкома по курсу 1 Евро 100 руб 😉
Даже с учëтом выплаты всех бонусов и зарплаты за 4 сезона Зенит от продажи Малкома остался в хорошем плюсе 😀
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Так мы и покупаем дороже всех
На мой взгляд лучший трансфер всех времен это Головин в Монако, с 0 до 30 млн.евро

Если брать ФК Зенит это Аршавин

По Малкому ничего сверхественного здесь нет, ну отбили да, заработали немного тоже хорошо

Как де деградировал уровень спортивного менеджмента в России если все что чуть успешнее Густилей и Педрош сразу возводится в ранг успеха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диандерталец
Ответ Wepa Atayew
спасибо,щас попробую
не думаю, что картинки и аватарки стоят того
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wepa Atayew
ребят извините не по теме.в материалах и в новостях не грузятся фотки .как исправить?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ s_h_a_m_a_n
Одна в Китай, другая в Саудовскую Аравию.
И еще одна в ПСЖ, к такому же по-сути мешку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Муртас Тедеишвили
В сезоне 22/23 Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ и в тоже время был признан лучшим футболистом РПЛ и тем самым принëс Зениту доход призовыми около 4 млн евро. За 4 сезона в Зените атрибутики с именем Малком по всему миру было продано минимум на 10 млн евро. Но и это не всë. Зенит покупал Малкома по курсу 1 Евро 70 руб а продал Малкома по курсу 1 Евро 100 руб 😉 Даже с учëтом выплаты всех бонусов и зарплаты за 4 сезона Зенит от продажи Малкома остался в хорошем плюсе 😀
Атрибутика Малколма принесла 10 млн евро? То есть минимум 100 тысяч оригинальных футболок? Серьёзно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanfedorov8888
Ответ Муртас Тедеишвили
В сезоне 22/23 Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ и в тоже время был признан лучшим футболистом РПЛ и тем самым принëс Зениту доход призовыми около 4 млн евро. За 4 сезона в Зените атрибутики с именем Малком по всему миру было продано минимум на 10 млн евро. Но и это не всë. Зенит покупал Малкома по курсу 1 Евро 70 руб а продал Малкома по курсу 1 Евро 100 руб 😉 Даже с учëтом выплаты всех бонусов и зарплаты за 4 сезона Зенит от продажи Малкома остался в хорошем плюсе 😀
👨‍⚕️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wepa Atayew
Ответ Диандерталец
не думаю, что картинки и аватарки стоят того
))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
А кто-то еще покупал за такие цены?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диандерталец
Ответ Wepa Atayew
ребят извините не по теме.в материалах и в новостях не грузятся фотки .как исправить?
выключи блокировщик рекламы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kk.abb
Ответ Nogoi89
Динамо, Спартак (Тилль, Крал), чуть меньше тратил, но тратил ЦСКА(Фукс, Гаич)
Неадекват, где Маммана за 20, Витцель за 40, Ригони, Дриусси, за 30 в сумме, Кранневитер и тд и тп? Найс ты карты тусуешь. А ничего, что ЦСКА, чтобы купить 3 игроков за 26 млн евро до жтого за 30 Головина продал? А Зенит откуда деньги взял? Из бюджета?
+ для тебя целая трансферное окно (3-4) человека, на сумму меньше Малкома и трата 50млн евро на ОДНОГО игрока - равносильные вещи? А ничего, что вместе с Малкомом Зенит купил еще игроков на 100млн?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат Карпеначчо
Ответ Nogoi89
Ну, если это половина Малкома, как вы говорите, то где 30 млн с продажи?
я и не говорил про выгодную продажу, я лишь указал, что таких дорогих покупок ЦСКА не делал
купили бы в ЦСКА кого нибудь хотя бы за 25-30 млн - был бы другой разговор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
В своё время ЦСКА неплохо так продавал игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат Карпеначчо
Ответ Nogoi89
Динамо, Спартак (Тилль, Крал), чуть меньше тратил, но тратил ЦСКА(Фукс, Гаич)
фукс и гайч в сумме как половина малкома, но в этот же год был продан Головин за 30млн
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Кто как покупал, тот так и продаёт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Жиркова, Жо, Головина, Влашича впихнули по проценту маржи очень даже неплохо.

Когда гендиректор не может маржу посчитать - это смешно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий