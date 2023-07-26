Геркус о Малкоме в «Аль-Хилале» за 60 млн евро: «Сделка – топ, неважно, какая была зарплата. У «Зенита» три самых больших трансфера в России – кто еще так продавал?»

Илья Геркус назвал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль» выгодной сделкой.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил продажу в « » за 60 миллионов евро. Это рекордная сумма трансфера в Мир .

«Сделка – топ! Уместно ли рассуждать о затратах « »? Так никто не делает. Яблоки сравнивают с яблоками. Трансфер с трансфером. Считайте, что он перешел свободным, а сейчас его продали за 20 миллионов евро. Это топ!

Неважно, какая была зарплата, тем более вряд ли она была сверхъестественной. Кто еще продавал игроков за такие деньги? Три самые большие сделки в истории российского футбола у «Зенита», – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

«Аль-Хилаль» Малкома – наглецы с трофеями. Звали Месси и Роналду, ждут Мбаппе и летают на самолете с золотым троном