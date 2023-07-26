Малком прошел медосмотр для «Аль-Хилаля» в Париже. Контракт скоро подпишут

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Малком прошел медосмотр для «Аль-Хилаля».

По информации Foot Mercato, полузащитник «Зенита» прошел медицинское обследование в Париже в среду утром. В ближайшее время Малком подпишет контракт с «Аль-Хилалем», после чего отправится в Саудовскую Аравию.

«Зенит» получит от продажи Малкома около 60 миллионов евро. Этот трансфер станет самой дорогой продажей в истории Мир РПЛ.

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18 комментариев

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Алексей Ненахов
Гордость за россиянина!
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blaugrano
Очередной россиянин зарубежом. Аль-Хилаль Малкома.
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La Crosse Bobcats
это была славная охота! вообще Малком пример идеального легионера - показывал высокий уровень, не ныл, всегда выкладывался на максимум, не филонил как бразильцы любят, еще и как менеджер помог, подтянул Клаудинью. еще и продали с прибылью.
+19
-6
+13
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Юра Зыков
Ответ Caniball
Уже приводили по нему информацию, что все расходы за 4 года - 80 млн. евро. Продали за 60 млн. евро. Прибыль не много мнимая.
С такими подсчетами не один клуб не будет в плюсе)
За исключением продажи своих воспитанников
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Дядя ТУРА
все логично. Париж арабская столица
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zer
ржать можно сколько угодно, но это самый дорогой трансфер для СА притом, что они покупали игроков из АПЛ и других топовых лиг. а Зенит в который раз успешно продаёт игрока на пике за отличные деньги и при этом с самим игроком нормально расстаётся, без склок

так бы все в РПЛ
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La Crosse Bobcats
Ответ Caniball
Уже приводили по нему информацию, что все расходы за 4 года - 80 млн. евро. Продали за 60 млн. евро. Прибыль не много мнимая.
я правильно понимаю, что теперь всех без исключения футболистов в мире будут считать не покупка -- продажа. а покупка/бонусы/подъемные/агентские/зарплата -- продажа? )) я бы кстати глянул на Бенфику, Аякс или Ювентус бы какой-нибудь с такой схемой.

а для нормальных людей -купили за 40, продали за 60. профитнулись на 20 лямов.
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Зелёный гопник
Отличная сделка!
Успехов тебе Малки и спасибо 🙏☺️
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Faust Doc
От ведь какая светлая судьба
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Сергей Жарковский
Удачи тебе, крутой форвард!
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La Crosse Bobcats
Ответ Алексей Ненахов
Как у тебя язык повернулся россиянина легионером назвать ?
с футбольной т.з. он оставался легионером)
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Алексей Ненахов
Ответ La Crosse Bobcats
это была славная охота! вообще Малком пример идеального легионера - показывал высокий уровень, не ныл, всегда выкладывался на максимум, не филонил как бразильцы любят, еще и как менеджер помог, подтянул Клаудинью. еще и продали с прибылью.
Как у тебя язык повернулся россиянина легионером назвать ?
+2
-2
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Дважды_Герой
Ответ Caniball
Уже приводили по нему информацию, что все расходы за 4 года - 80 млн. евро. Продали за 60 млн. евро. Прибыль не много мнимая.
А вы всему верите, что на Спорсе пишут?
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itemme
Ответ La Crosse Bobcats
я правильно понимаю, что теперь всех без исключения футболистов в мире будут считать не покупка -- продажа. а покупка/бонусы/подъемные/агентские/зарплата -- продажа? )) я бы кстати глянул на Бенфику, Аякс или Ювентус бы какой-нибудь с такой схемой. а для нормальных людей -купили за 40, продали за 60. профитнулись на 20 лямов.
Согласен в целом, но если смотреть пример Бенфики или Аякса, то они все равно неплохо бабок рубят в плюсе 😅
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