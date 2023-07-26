Малком прошел медосмотр для «Аль-Хилаля» в Париже. Контракт скоро подпишут

Малком прошел медосмотр для «Аль-Хилаля».

По информации Foot Mercato, полузащитник « » прошел медицинское обследование в Париже в среду утром. В ближайшее время Малком подпишет контракт с « », после чего отправится в Саудовскую Аравию.

«Зенит» получит от продажи Малкома около 60 миллионов евро. Этот трансфер станет самой дорогой продажей в истории Мир .

«Аль-Хилаль» Малкома – наглецы с трофеями. Звали Месси и Роналду, ждут Мбаппе и летают на самолете с золотым троном