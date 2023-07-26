Малком прошел медосмотр для «Аль-Хилаля» в Париже. Контракт скоро подпишут
Малком прошел медосмотр для «Аль-Хилаля».
По информации Foot Mercato, полузащитник «Зенита» прошел медицинское обследование в Париже в среду утром. В ближайшее время Малком подпишет контракт с «Аль-Хилалем», после чего отправится в Саудовскую Аравию.
«Зенит» получит от продажи Малкома около 60 миллионов евро. Этот трансфер станет самой дорогой продажей в истории Мир РПЛ.
«Аль-Хилаль» Малкома – наглецы с трофеями. Звали Месси и Роналду, ждут Мбаппе и летают на самолете с золотым троном
За исключением продажи своих воспитанников
так бы все в РПЛ
а для нормальных людей -купили за 40, продали за 60. профитнулись на 20 лямов.
Успехов тебе Малки и спасибо 🙏☺️