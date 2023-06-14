Мбаппе о Месси и Роналду: «Они вечны. Исключительная эпоха – такое случается раз в 50 лет. Они написали историю»
Килиан Мбаппе высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Месси и Криштиану Роналду покинули большой футбол. Начинается эра Мбаппе и Холанда, или все будет иначе?
– На вещи стоит смотреть иначе. Такое случается, может быть, раз в 50 лет или даже больше, когда двум таким футболистам, как Месси и Роналду, удается так долго держать такой уровень. Мы жили в исключительную эпоху. Надеюсь, фанаты оценили это.
Мне посчастливилось сыграть против Криштиану, а затем против Лео и в одной команде с ним. Они действительно особенные. Я многому научился у них, особенно у Месси за эти два сезона.
Они написали историю футбола. Они вечны, – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально. Во Франции он не получил заслуженного уважения»
Может Мбаппе с Холандом и удастся чего-то подобного (типа 5зм) достичь - посмотрим, я буду только рад.
Что касается Месси, сколько помню, его еще с 2010 года сравнивали с Пеле и Марадоной)) Непонятно откуда взялось сравнение с Роналду, его никогда не сравнивали с Пеле и Марадоной, не тот калибр и это было всегда очевидно. Только то что он играл в одну эпоху с Месси натолкнули на эти сравнения, разве что. А сыграй Криш к примеру, в 1970-х с такими достижениями, его бы и никто рядом не упоминал с нынешним Месси. Остался бы в истории как Герд Мюллер - высококлассный завершитель, но и тот чемпион мира.
Марадона 20 лет на вершине
Пеле 21 год на вершине
Путин 23 года на вершине
Шах и мат хейтерам !
Мы писали. Наши пальчики устали.
Мы немного отдохнём и опять писать начнём.
Всё это, и многое другое, является описанием Роналду.
назовите мне хоть один эпитет в адрес Месси. мошенничество? гормональные сбои? родственники-бандиты? ручные судьи? купленные титулы? пенальтиссима-2022?
как вообще в здравом уме можно сравнивать Величайшего атлета и мужчину с этим поленом из Росарио?