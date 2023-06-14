Мбаппе о Месси и Роналду: «Они вечны. Исключительная эпоха – такое случается раз в 50 лет. Они написали историю»

Килиан Мбаппе высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Месси и покинули большой футбол. Начинается эра и Холанда, или все будет иначе?

– На вещи стоит смотреть иначе. Такое случается, может быть, раз в 50 лет или даже больше, когда двум таким футболистам, как Месси и Роналду, удается так долго держать такой уровень. Мы жили в исключительную эпоху. Надеюсь, фанаты оценили это.

Мне посчастливилось сыграть против Криштиану, а затем против Лео и в одной команде с ним. Они действительно особенные. Я многому научился у них, особенно у за эти два сезона.

Они написали историю футбола. Они вечны, – сказал нападающий « » в интервью La Gazzetta dello Sport.

Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально. Во Франции он не получил заслуженного уважения»