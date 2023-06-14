Мбаппе о Месси и Роналду: «Они вечны. Исключительная эпоха – такое случается раз в 50 лет. Они написали историю»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Килиан Мбаппе высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Месси и Криштиану Роналду покинули большой футбол. Начинается эра Мбаппе и Холанда, или все будет иначе?

– На вещи стоит смотреть иначе. Такое случается, может быть, раз в 50 лет или даже больше, когда двум таким футболистам, как Месси и Роналду, удается так долго держать такой уровень. Мы жили в исключительную эпоху. Надеюсь, фанаты оценили это.

Мне посчастливилось сыграть против Криштиану, а затем против Лео и в одной команде с ним. Они действительно особенные. Я многому научился у них, особенно у Месси за эти два сезона.

Они написали историю футбола. Они вечны, – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально. Во Франции он не получил заслуженного уважения»

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32 комментария

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arslankolesov71@gmail.com
Ну и в чем он не прав, как то обидно становиться то что мы их больше не увидим в европейском футболе
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Red_Marlboro_
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Ну и в чем он не прав, как то обидно становиться то что мы их больше не увидим в европейском футболе
Да уж,все мы будем скучать по Эль-классико 10-х годов,ведь ушли не только эти двое
+42
-5
+37
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corazón blanco
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Ну и в чем он не прав, как то обидно становиться то что мы их больше не увидим в европейском футболе
В каждом поколении появляются футболисты высочайшего уровня. Безусловно такого рода противостояния еще не было ( я имею ввиду продолжительность по времени), но в будущем еще будут игроки которыми все мы будет восхищаться и потом проводить параллели сравнивая их с Месси и Роналду. Так было и всегда будет.
+22
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Analjinn
С такой продолжительностью противостояния такого уровня просто не было - не раз в 50, а вообще никогда.
+13
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MatZo
Ответ Tollie
Роналду - это всё то величие, которое олицетворяет спорт: атлетизм, красота, успех, богатство, сила, харизма. Всё это, и многое другое, является описанием Роналду. назовите мне хоть один эпитет в адрес Месси. мошенничество? гормональные сбои? родственники-бандиты? ручные судьи? купленные титулы? пенальтиссима-2022? как вообще в здравом уме можно сравнивать Величайшего атлета и мужчину с этим поленом из Росарио?
Месси — футбольный гений, вот тебе единственный эпитет. Этого хватит
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BZB
Нам всем очень повезло, что мы жили в их эпоху.
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Analjinn
Ответ Rinat Gazimzyanov
Раньше звёзд было больше и при этом на вершине не5 всем получалось держаться.А сейчас было только двое. Плюс пару игроков на подступе.Мбаппе, Холунд и Левандовски. Двум последним не повезло со сборной.
Да не было "только двое", также куча звёзд была - Руни, Фалькао, Ибрагимович, Бэйл, Роббен, Суарес, Вилья, Неймар. Но эти двое космический уровень держали, побеждая при этом во всех турнирах, невероятно долго.

Может Мбаппе с Холандом и удастся чего-то подобного (типа 5зм) достичь - посмотрим, я буду только рад.
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Джавез Тилл
Чтобы предполагать что такое случается каждые 50 лет, Килиану хотя бы надо вернутся в 70-е и посмотреть дабы интернет позволяет и всё помнит... Так вот такого не случалось ни в 50 ни в 100 лет ни 150 лет, сколько там футбол существует, чтобы 2 игрока экстра-класса🔥🔥🔥, на голову сильней своих коллег, сражались за футбольный трон на протяжении 15 лет...
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Ира15577
Ответ Tollie
Роналду - это всё то величие, которое олицетворяет спорт: атлетизм, красота, успех, богатство, сила, харизма. Всё это, и многое другое, является описанием Роналду. назовите мне хоть один эпитет в адрес Месси. мошенничество? гормональные сбои? родственники-бандиты? ручные судьи? купленные титулы? пенальтиссима-2022? как вообще в здравом уме можно сравнивать Величайшего атлета и мужчину с этим поленом из Росарио?
Не надо противопоставлять двух великих игроков!!!!! Вы уже задолбали!!!! Абсолютное большинство футболистов и тренеров считают Месси и Роналду одинаково великими!!!! Хоть к ним прислушайтесь, раз своих мозгов нет! Я тоже так считаю!! Хотя являюсь поклонницей Рона!!
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Экспертное мнение
Ответ Tollie
Роналду - это всё то величие, которое олицетворяет спорт: атлетизм, красота, успех, богатство, сила, харизма. Всё это, и многое другое, является описанием Роналду. назовите мне хоть один эпитет в адрес Месси. мошенничество? гормональные сбои? родственники-бандиты? ручные судьи? купленные титулы? пенальтиссима-2022? как вообще в здравом уме можно сравнивать Величайшего атлета и мужчину с этим поленом из Росарио?
Никто и не сравнивает их в здравом уме, сравнивать Роналду нужно с Суаресом, как и по позиции, так и по игре, но и тут уругваец окажется во всем сильнее (кроме статки набитой на лихтенштейнах с апоелями).

Что касается Месси, сколько помню, его еще с 2010 года сравнивали с Пеле и Марадоной)) Непонятно откуда взялось сравнение с Роналду, его никогда не сравнивали с Пеле и Марадоной, не тот калибр и это было всегда очевидно. Только то что он играл в одну эпоху с Месси натолкнули на эти сравнения, разве что. А сыграй Криш к примеру, в 1970-х с такими достижениями, его бы и никто рядом не упоминал с нынешним Месси. Остался бы в истории как Герд Мюллер - высококлассный завершитель, но и тот чемпион мира.
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Aibek Mak
У людей короткая память. Это было великое противостояние великих спортсменов
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Кино Музыка
Лучшее соперничество в истории.
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Ира15577
Мбапе - красавчик!!! Обоих отметил!!! Не стал никого выделять! Молодчик Черепашка!!!
+2
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Red_Marlboro_
Да уж,все мы будем скучать по Эль-классико 10-х годов,ведь ушли не только эти двое
Моя "правильная" личность не одобряет те конфликты, что при Моуре и Гвардиоле между Реалом и Барсой, но все-таки как же это было круто! Каждая игра была шоу похлеще реслинга. Как фанат Реала, я скучаю по противостояниям Рамоса и Пике, Алвеса и Пепе, а также Рамоса и Пепе с бандой Симеоне во главе с Костой.
+1
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Заяцволк
Ответ Барсик Юрана
Месси, Пеле, Марадона такое случается раз в истории
Месси 19 лет на вершине
Марадона 20 лет на вершине
Пеле 21 год на вершине
Путин 23 года на вершине
Шах и мат хейтерам !
+6
-5
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mr kovalsky
Ответ Red_Marlboro_
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Ща бы до рофла докопаться
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BananaMantana
Вряд ли такое повториться. Слишком многое сошлось в эти 15 лет
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Машина Мощная
Черепах решил никого не обижать видно :-D
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Makhasamatman Buch
Надеюсь противостояние Мбаппе и Холланда, тоже будет хорошим и долгим
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Мукунку хороший
Мы писали.
Мы писали. Наши пальчики устали.
Мы немного отдохнём и опять писать начнём.
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marchellinos
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Ну и в чем он не прав, как то обидно становиться то что мы их больше не увидим в европейском футболе
Не обидно, а грустно. В новых лигах футбол другого уровня и там они играют на другом уровне.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ corazón blanco
В каждом поколении появляются футболисты высочайшего уровня. Безусловно такого рода противостояния еще не было ( я имею ввиду продолжительность по времени), но в будущем еще будут игроки которыми все мы будет восхищаться и потом проводить параллели сравнивая их с Месси и Роналду. Так было и всегда будет.
В предыдущий поколениях было не меньше 10 звёзд. Футбол стал более закрытым и контактным. Пространство стало меньше. Время на принятие решение уменьшилось. Раньше было звёзд и покруче на короткий период. Но что не отнять у этих обоих эта стабильность.15 лет большой срок.
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Red_Marlboro_
Ответ Великий Алонсо
Я как фанат Месси признаю, что по итогу Роналду оказался выше в истории футбола. Увы, но Месси вечно позади Роналду.
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fantast1c
Ответ Rinat Gazimzyanov
Раньше звёзд было больше и при этом на вершине не5 всем получалось держаться.А сейчас было только двое. Плюс пару игроков на подступе.Мбаппе, Холунд и Левандовски. Двум последним не повезло со сборной.
Справедливости ради, в 2016 выиграй Польша у Португалии в серии пенальти в 1/4, то Поляки вполне могли бы быть в финале, Уэльс тогда итак выше головы прыгнул.
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Tollie
Роналду - это всё то величие, которое олицетворяет спорт: атлетизм, красота, успех, богатство, сила, харизма.

Всё это, и многое другое, является описанием Роналду.

назовите мне хоть один эпитет в адрес Месси. мошенничество? гормональные сбои? родственники-бандиты? ручные судьи? купленные титулы? пенальтиссима-2022?

как вообще в здравом уме можно сравнивать Величайшего атлета и мужчину с этим поленом из Росарио?
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