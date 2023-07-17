«Бавария» может подписать Стракошу из «Брентфорда» или Котарски из ПАОК. Мамардашвили слишком дорогой для 2-го вратаря

Теги Бавария Мануэль Нойер премьер-лига Англия бундеслига Германия Валенсия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Брентфорд Томас Стракоша Доминик Котарски Георгий Мамардашвили Футбол

«Бавария» из-за высокой стоимости Георгия Мамардашвили присматривается к другим вратарям.

По данным Sky Sport Deutschland, чемпионы Германии не хотят тратить крупную сумму на футболиста, который, скорее всего, будет лишь подменять Мануэля Нойера, особенно на фоне переговоров о трансфере форварда Харри Кейна из «Тоттенхэма».

В связи с этим мюнхенцы изучают более доступные альтернативы. Первый вариант – Томас Стракоша (28 лет, «Брентфорд»), второй – Доминик Котарски (23 года, ПАОК).

Со статистикой албанца можно ознакомиться здесь, хорвата – тут.

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4 комментария

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nugoboss
Мамардашвили будет большой звездой.
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Николай Корягин
Какого второго? Сажайте Нойера уже на лавку, вообще не факт что он хоть на как-то уровень приличный выйдет, да и лет ему уже не мало
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TiNO
Ну так надо было хорвата Ливаковича подписывать
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