«Бавария» может подписать Стракошу из «Брентфорда» или Котарски из ПАОК. Мамардашвили слишком дорогой для 2-го вратаря

«Бавария» из-за высокой стоимости Георгия Мамардашвили присматривается к другим вратарям.

По данным Sky Sport Deutschland, чемпионы Германии не хотят тратить крупную сумму на футболиста, который, скорее всего, будет лишь подменять , особенно на фоне переговоров о трансфере форварда Харри Кейна из «Тоттенхэма».

В связи с этим мюнхенцы изучают более доступные альтернативы. Первый вариант – (28 лет, « »), второй – (23 года, ).

Со статистикой албанца можно ознакомиться здесь, хорвата – тут.