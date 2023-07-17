«Бавария» может подписать Стракошу из «Брентфорда» или Котарски из ПАОК. Мамардашвили слишком дорогой для 2-го вратаря
«Бавария» из-за высокой стоимости Георгия Мамардашвили присматривается к другим вратарям.
По данным Sky Sport Deutschland, чемпионы Германии не хотят тратить крупную сумму на футболиста, который, скорее всего, будет лишь подменять Мануэля Нойера, особенно на фоне переговоров о трансфере форварда Харри Кейна из «Тоттенхэма».
В связи с этим мюнхенцы изучают более доступные альтернативы. Первый вариант – Томас Стракоша (28 лет, «Брентфорд»), второй – Доминик Котарски (23 года, ПАОК).
Со статистикой албанца можно ознакомиться здесь, хорвата – тут.
4 комментария