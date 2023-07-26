Агенты Санчеса продолжают работу по переходу защитника «Тоттенхэма» в «Спартак»
Представители Давинсона Санчеса продолжают работу по переходу защитника в «Спартак».
Ранее стало известно, что АПЛ планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России.
Лига не может запретить клубам вести дела с российскими командами, но планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.
Сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» вскоре откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.
«Мы работаем [над трансфером], но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание», – сказали в агентстве FV Players, представляющем интересы 27-летнего игрока из Колумбии.
Россия всю историю не воюет? Или может Англия не воевала всю историю? Че за наброс? Все страны воевали всю историю, иначе их бы не было сейчас.
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