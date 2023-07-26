Агенты Санчеса продолжают работу по переходу защитника «Тоттенхэма» в «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм агенты Политика Давинсон Санчес Спорт-Экспресс Футбол

Представители Давинсона Санчеса продолжают работу по переходу защитника в «Спартак».

Ранее стало известно, что АПЛ планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России.

Лига не может запретить клубам вести дела с российскими командами, но планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.

Сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» вскоре откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.

«Мы работаем [над трансфером], но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание», – сказали в агентстве FV Players, представляющем интересы 27-летнего игрока из Колумбии. 

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22 комментария

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rigobersong
Т.е. у АПЛ нет негативного отношение к СА, которое за 8 лет уничтожила миллионы граждан Йемена, где прилюдно казнят людей, забивают камнями женщин и прочие интересные конкурсы в стране, или за деньги они на все готовы закрыть глаза?:))
+33
-4
+29
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kk.abb
Ответ Данила Вишневский
Арабы всю свою историю существования воюют. Плюс они запад врагом не считают, что не скажет про «компетентного» Вову.
Вам бы историю подучить.

Россия всю историю не воюет? Или может Англия не воевала всю историю? Че за наброс? Все страны воевали всю историю, иначе их бы не было сейчас.
+12
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+12
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Т. КАРПОВ
Ответ Ебздрогыч
Если англичане боятся санкций и рисков с переводом средств, то надо просто организовывать оплату через Промеса и его партнеров по бизнесу. Человек авторитетный, влиятельный в определенных кругах и сам крайне заинтересован в сделке - в противном случае ему сезон играть с Черновым, Джикией, Дуарте в защите. Промес точно бабки переведет.
Вот охота тебе было всю эту чушь писать🤦
+13
-3
+10
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Александр Колосов
Петушиный поступок будет, если не отпустят
+10
-1
+9
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kk.abb
Ответ Данила Вишневский
Англия и Россия ведут непрекращающиеся войны с соседями?
А какая разница с кем? Если взять последнюю тысячу лет, то да, с перерывами на несколько десятилетий.
+4
0
+4
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Caniball
Набрали 🍿🍿🍿🍿.
Сидим, читаем, ждем!
+2
0
+2
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Ебздрогыч
Если англичане боятся санкций и рисков с переводом средств, то надо просто организовывать оплату через Промеса и его партнеров по бизнесу. Человек авторитетный, влиятельный в определенных кругах и сам крайне заинтересован в сделке - в противном случае ему сезон играть с Черновым, Джикией, Дуарте в защите. Промес точно бабки переведет.
+11
-10
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Александр Романков
Санта-Барбара.
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Давид Золотов
Ответ Данила Вишневский
Арабы всю свою историю существования воюют. Плюс они запад врагом не считают, что не скажет про «компетентного» Вову.
кого не считают врагами?? мой отец родом из Египта и там ненавидят Европу и Штаты, война там лишь из за этих лиц они прилюдно вешали президентов и убивали народ этих стран, вводили рабство и сжигали школы и по этому там до сих пор так!! учись что бы не быть таким же
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Данила Данайцев
Ответ Данила Вишневский
Англия и Россия ведут непрекращающиеся войны с соседями?
Ну как бы да. Только с турками, если не ошибаюсь было 13 войн, с ляхами войны 3 с немцами штук 5
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Данила Данайцев
Ответ kk.abb
Вам бы историю подучить. Россия всю историю не воюет? Или может Англия не воевала всю историю? Че за наброс? Все страны воевали всю историю, иначе их бы не было сейчас.
Зачем им историю учить, имза это не платят, им платят за русофобские комментарии или не платят, а они просто ненавидят Россию
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Данила Вишневский
Ответ kk.abb
Вам бы историю подучить. Россия всю историю не воюет? Или может Англия не воевала всю историю? Че за наброс? Все страны воевали всю историю, иначе их бы не было сейчас.
Англия и Россия ведут непрекращающиеся войны с соседями?
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VolchoK
Ответ леннорыч-абрамович
Неплохая связка в центре обороны собирается - Терри, Санчес.
смешно)
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Konstantin Zorin
Давайте уже быстрее!
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Ильдар Фарукшин
Пошёл 10 сезон по переходу Санчеса 😊
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Dmitry Orlov
АПЛ такая АПЛ. Клубы уже договорились между собой, Тоттенхэм не против того, чтобы их игрок вёл переговоры с российским клубом, а вам-то какое дело?
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Arti22
Я уже устал от того как они работают, то переходит, то нет, то да, то нет. Разбудите как это всё закончится.
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Барсик Юрана
Переобувание
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