Агенты Санчеса продолжают работу по переходу защитника «Тоттенхэма» в «Спартак»

Представители Давинсона Санчеса продолжают работу по переходу защитника в «Спартак».

Ранее стало известно, что планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России.

Лига не может запретить клубам вести дела с российскими командами, но планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.

Сообщалось, что защитник « » вскоре откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.

«Мы работаем [над трансфером], но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание», – сказали в агентстве FV Players, представляющем интересы 27-летнего игрока из Колумбии.