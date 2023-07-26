Андрей Аршавин: «Потеря топовых иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без бразильцев у нас может не набраться игровой состав»
Андрей Аршавин считает, что потеря бразильских игроков значительно ослабит «Зенит».
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев объявил о продаже Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Также клуб может покинуть Вендел.
– Что для «Зенита» лучше, 60 миллионов евро или Малком?
– Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса – деньги.
– «Зенит» без бразильцев все равно будет на порядок сильнее всех в РПЛ?
– Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях.
Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Без бразила нет Зенита
Другое дело, что вообще нет ни одной команды-чемпиона, которая бы брала чемпионат только с игроками из своей страны. У Сити в основе три англичанина, у Барсы только половина испанцы, у ПСЖ французов около половины.