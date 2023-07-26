Андрей Аршавин: «Потеря топовых иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без бразильцев у нас может не набраться игровой состав»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Малком Матч ТВ Вендел Футбол

Андрей Аршавин считает, что потеря бразильских игроков значительно ослабит «Зенит».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев объявил о продаже Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Также клуб может покинуть Вендел.

– Что для «Зенита» лучше, 60 миллионов евро или Малком?

– Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса – деньги.

– «Зенит» без бразильцев все равно будет на порядок сильнее всех в РПЛ?

– Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях.

Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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66 комментариев

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леннорыч-абрамович
Ответ настоящего специалиста по работе с молодыми российскими футболистами!
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Гамарджоба Генацвале
Семак же и без бразильцев топ-тренер. Так что, не страшно.
+38
-7
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Aleksey Yashin
Без болгара нет Амкара
Без бразила нет Зенита
+34
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Игорь М.
Ответ ЗЕНИТ65
Он вроде бы вчера на стадионе был. Бухал что ли, вместо того, чтобы матч смотреть?
а что он не так сказал? Вчера забили два бразильца и 0 россиян. В первом туре забил колумбиец Кассьерра и 0 россиян. Я хоть и фанат Зенита, но с ним согласен.

Другое дело, что вообще нет ни одной команды-чемпиона, которая бы брала чемпионат только с игроками из своей страны. У Сити в основе три англичанина, у Барсы только половина испанцы, у ПСЖ французов около половины.
+17
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+15
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Olajuvon
После ухода бразило-россиян сгребут топовых игроков из других клубов!
+11
-2
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Andrew Weird
В рамках эксперимента надо дать Бакаеву гражданство Бразилии
+5
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Андрей Балабаев
С одними россиянами ни одна команда не сохранила бы свой уровень. Будь это Оренбург без аргентинцев или Спартак без своих легионеров
+4
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R-WRashid
Ответ Павел Мельников
Андрюша переживает новую медальку в качестве замдиректора не получить. Сам бы хоть вспомнил, что когда его Морозов воспитывал, легионеров вообще не было. А о таких топовых, как Малком, не думали тем более.
Так он и чемпионом тогда не становился.
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Профессор из Кобхэма
Разве для газпрома проблема скупить лучших(умеющих попадать по мячу) паспортистов по 50 тысяч рублей за штуку?
+11
-8
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Sergeev55
😆😆😆 может не набраться состав??? Серьёзно?! Это в любительской команде может не набраться состав, а в команде чемпиона - это просто смех!!! 🤣🤣🤣
+5
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Caerly
Ну, собственно, времена жёсткого лимита это подтверждают. С одними россиянами в составе любому клубу плохо.
+4
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Nik Bley
Бразилец не может-Иванов Поможет
+3
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psycho
ладно топовые иностранцы, главное, нашему зениту не потерять дюкова, милера, кукуяна, ну вы поняли
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Уся Ваткин
Ответ Melnikov1968
А чем тогда академия Зенита занимается?
осваивает газпромовское финансирование
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sava k
Хорошая новость, интрига в чемпионате не помешает.
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леннорыч-абрамович
Ответ SMART789
Не важно из какой именно страны игрок, важен только уровень Сергеев лучше Кассьеры например, а его соотечественник Барриос так вообще лидер команды
Поэтому Сергеев скамейку политрует. Потому что лучше.
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Роман Князефф
Ответ Olajuvon
После ухода бразило-россиян сгребут топовых игроков из других клубов!
Заскулил Андрюша 😂😂😂😂 как же это приятно
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KOTOV71
Ответ T.RUS12
Шта? газпром не купит новых бразильцев? Никогда не поверю, что хосподин миллер, отдаст титул Спартаку или цска
Зачем Газпрому бразильцы,там и наши спокойно работают. Какой " титул" раздаёт Миллер? И почему он отдаст его ( титул) именно Спартаку или ЦСКА?
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LOG MEG
Ответ Гамарджоба Генацвале
Семак же и без бразильцев топ-тренер. Так что, не страшно.
Ну первое чемпионство то без них взял)
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Melnikov1968
А чем тогда академия Зенита занимается?
+2
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Сергей Жарковский
Без Малкома придется организовать новые связи в нападении, такие уже проявились в матче с Ахматом хорошо взаимодействовал с форвардами вышедший на замену Фернандес и сидевшие на скамейке получат больше игрового времени.
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T.RUS12
Шта? газпром не купит новых бразильцев? Никогда не поверю, что хосподин миллер, отдаст титул Спартаку или цска
+5
-4
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trof
Без приобретения бразильцев ( легионеров) распил денег госкомпании Газпром закончится.
0
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Алексей Виноградов
Ответ Андрей Балабаев
С одними россиянами ни одна команда не сохранила бы свой уровень. Будь это Оренбург без аргентинцев или Спартак без своих легионеров
ну почему, Химки вон что с легионерами на 16 месте были, что без. ;-)
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Андрей Балабаев
Ответ Алексей Виноградов
ну почему, Химки вон что с легионерами на 16 месте были, что без. ;-)
Тут не поспоришь
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