Семак о Венделе: «Он начнет заниматься вместе с «Зенитом». Готовы отпустить любого футболиста, если будет предложение, которое устроит»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом».

«Зенит» выиграл дома со счетом 2:0 в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Очень хороший первый тайм, во второй половине были моменты, когда мы слишком низко садились, позволяли создавать моменты у своих ворот.

Но после второго мяча контролировали концовку. Некоторые подсели физически, но игровую практику получили те, кто меньше играл.

Клаудиньо провел очень хороший матч. Мы им довольны. Рады за него.

Видно, что качества у Марио Фернадеса есть, имеется опыт. Нужно набирать форму и почувствовать игровой ритм.

Вендел? Ничего не изменилось, как я понимаю. Он начнет заниматься вместе с командой. Если будет предложение, которое устроит его и клуб, то мы готовы отпустить не только Вендела, но и любого футболиста», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.