Семак о Венделе: «Он начнет заниматься вместе с «Зенитом». Готовы отпустить любого футболиста, если будет предложение, которое устроит»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Марио Фернандес Матч ТВ Клаудиньо Вендел Футбол

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом».

«Зенит» выиграл дома со счетом 2:0 в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Очень хороший первый тайм, во второй половине были моменты, когда мы слишком низко садились, позволяли создавать моменты у своих ворот.

Но после второго мяча контролировали концовку. Некоторые подсели физически, но игровую практику получили те, кто меньше играл.

Клаудиньо провел очень хороший матч. Мы им довольны. Рады за него.

Видно, что качества у Марио Фернадеса есть, имеется опыт. Нужно набирать форму и почувствовать игровой ритм.

Вендел? Ничего не изменилось, как я понимаю. Он начнет заниматься вместе с командой. Если будет предложение, которое устроит его и клуб, то мы готовы отпустить не только Вендела, но и любого футболиста», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

7 комментариев

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Злодей Спб
Ответ Доктор Верховцев
Ща трансферные спецы всё прояснят.
Предлагаю, пока всё не прояснится, считать это очередным заговором против спартака.
+16
-2
+14
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Злодей Спб
Ну, вообще-то, Семак никакой секретной информации не открыл - трансферы так и делаются: должно быть согласие со стороны игрока и клуба.
+13
-4
+9
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Доктор Верховцев
Ответ Злодей Спб
Ну, вообще-то, Семак никакой секретной информации не открыл - трансферы так и делаются: должно быть согласие со стороны игрока и клуба.
Ща трансферные спецы всё прояснят.
+8
-1
+7
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Доктор Верховцев
Ответ Злодей Спб
Предлагаю, пока всё не прояснится, считать это очередным заговором против спартака.
А как же иначе!
+5
0
+5
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