Наиль Умяров: «Мы «Спартак» и должны побеждать в каждом матче. Надеюсь, выступим лучше, чем в прошлом сезоне»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров считает, что «Спартак» должны побеждать в каждом матче.

— Чего ждете от предстоящего матча Кубка России с «Краснодаром»?

— Жду интересный и непростой матч. «Краснодар» — хорошая команда, с хорошим подбором игроков и яркой игрой. Но у нас задача победить, так что едем туда с максимальным настроем и позитивным настроением после победы над «Оренбургом».

— Ощущается, что престиж Кубка России повысился после прошлого сезона, когда стало играться в нем больше матчей?

— В данной ситуации, когда все знают, что у нас происходит, всем понятно, что есть два турнира в российском футболе. И мы обязаны в этих двух турнирах побеждать. По крайней мере, у нас больше негде играть сейчас. Поэтому надо серьезно относиться к каждому соревнованию.

— У вас в кубковой группе — «Динамо». Рады, что будут такие принципиальные матчи?

— Слушайте, у нас все матчи — принципиальные. В прошлом году в группе с нами был «Зенит», сейчас «Динамо» и «Краснодар». Да и «Пари Нижний Новгород» соперник непростой. Кубок — это всегда интересный турнир. Хорошо, что у нас сейчас будет такая боевая группа.

— Насколько удалось поработать над ошибками времен весны, из-за которых «Спартак» не смог побороться с «Зенитом» за первое место и пропустил ЦСКА на второе?

— Мы очень постарались в предсезонку многое исправить. Насколько это удалось, увидим по ходу сезона. Но оптимизм есть. Он был и перед прошлым сезоном. Надеюсь, сейчас выступим лучше. В любом случае мы «Спартак» и должны побеждать в каждом матче, – сказал хавбек «Спартак».

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13 комментариев

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Иван Поречный
Хорошим результатом будет топ 3, а то за последние сезоны у нас 7 место, 2, потом 10 и 3, хочется для начала стабильности в этом плане.
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Ilya Shilovskiy
Ответ Filimon4ik
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ну, что ты, как ребенок малый
+1
0
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Dan Kennedy
Удачи Наиль, на тебя все надежда, ибо другого опорника у нас нету))) Ну кроме Руслана, который играет в центре защиты. С Краснодаром последние матчи были веселыми, надеюсь и в этот раз увидим яркую результативную игру.
+2
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Bartez1986
Наиль после такой тяжёлой травмы неплохо вошёл в игру в матче с Оренбургом. Надеюсь, будет прибавлять
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Filimon4ik
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Сергей Ошлапов
Главное настраиваться всегда на победу и идти к заданной цели, не расслабляться, все 90 минут +, СПАРТАК- СИЛА вперед.
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