Наиль Умяров: «Мы «Спартак» и должны побеждать в каждом матче. Надеюсь, выступим лучше, чем в прошлом сезоне»

Наиль Умяров считает, что «Спартак» должны побеждать в каждом матче.

— Чего ждете от предстоящего матча Кубка России с « »?

— Жду интересный и непростой матч. «Краснодар» — хорошая команда, с хорошим подбором игроков и яркой игрой. Но у нас задача победить, так что едем туда с максимальным настроем и позитивным настроением после победы над «Оренбургом».

— Ощущается, что престиж Кубка России повысился после прошлого сезона, когда стало играться в нем больше матчей?

— В данной ситуации, когда все знают, что у нас происходит, всем понятно, что есть два турнира в российском футболе. И мы обязаны в этих двух турнирах побеждать. По крайней мере, у нас больше негде играть сейчас. Поэтому надо серьезно относиться к каждому соревнованию.

— У вас в кубковой группе — «Динамо». Рады, что будут такие принципиальные матчи?

— Слушайте, у нас все матчи — принципиальные. В прошлом году в группе с нами был «Зенит», сейчас «Динамо» и «Краснодар». Да и «Пари Нижний Новгород» соперник непростой. Кубок — это всегда интересный турнир. Хорошо, что у нас сейчас будет такая боевая группа.

— Насколько удалось поработать над ошибками времен весны, из-за которых «Спартак» не смог побороться с «Зенитом» за первое место и пропустил ЦСКА на второе?

— Мы очень постарались в предсезонку многое исправить. Насколько это удалось, увидим по ходу сезона. Но оптимизм есть. Он был и перед прошлым сезоном. Надеюсь, сейчас выступим лучше. В любом случае мы «Спартак» и должны побеждать в каждом матче, – сказал хавбек « ».