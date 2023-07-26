«Буду называть фамилию Дзюбы в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то пока одна желтуха». Нагучев об отказе форварда от общения с прессой
Роман Нагучев отреагировал на отказ Артема Дзюбы от общения с журналистами.
После матча с «Уралом» в Фонбет Кубке России (2:1) нападающий «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».
«Я буду называть фамилию Дзюбы в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха.
Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать», – написал комментатор «Матч ТВ».
- я каждый день Нагучев!
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