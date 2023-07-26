«Буду называть фамилию Дзюбы в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то пока одна желтуха». Нагучев об отказе форварда от общения с прессой

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Роман Нагучев отреагировал на отказ Артема Дзюбы от общения с журналистами.

После матча с «Уралом» в Фонбет Кубке России (2:1) нападающий «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Я буду называть фамилию Дзюбы в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха.

Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать», – написал комментатор «Матч ТВ». 

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14 комментариев

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Peter Sakic
Нагучев сам Дзюба среди комментаторов
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Blaumerc
Ответ Peter Sakic
Нагучев сам Дзюба среди комментаторов
да вам и не угодишь. по вашему все комментаторы одни Дзюбы, прогнозисты, неадекваты и не профессионалы.
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Peter Sakic
Ответ Blaumerc
да вам и не угодишь. по вашему все комментаторы одни Дзюбы, прогнозисты, неадекваты и не профессионалы.
можно ли представить на месте Нагучева или Генича мэтра Елагина? Или усопших Розанова с Озеровым? Нет. Человеком надо быть
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леннорыч-абрамович
Тот, кого нельзя называть
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Ярик01
две обидчивые Ксюши, но на Дзюбу хотя бы зритель приходит, а ты, кто, мальчик
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Amalfitano
Ты свою работу делай, Рома. И делай её хорошо. А то кругом одни обиженки.
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Михаил Опякин
Мальчик, который смог
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blaugrano
Я, я, я..
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Faust Doc
Артемон:
- я каждый день Нагучев!
гы гы гы
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Вячеслав Пустохин
Вот кому критиковать Дзюбу, но точно не Нагучеву. Пусть не забудет зайти на "Есть тема"
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a2wai
Дзюба начал несмешную шутку, Нагучев ее продолжил. Они друг друга явно достойны.
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no_one_perfect
Ответ Peter Sakic
можно ли представить на месте Нагучева или Генича мэтра Елагина? Или усопших Розанова с Озеровым? Нет. Человеком надо быть
С одной стороны-не поспоришь, а с другой: «человеком надо быть» в той же степени относится и к дзюбе… потому, когда ему было нужно донести то, как к нему Карпин плохо относился-он бежал плакаться к журналистам, когда нужно было высказать свое «фи» по отношению к Эмери-он все говорил журналистам, притом весьма некрасивыми словами, а по итогу «тренеришка» с золотой медалью чемпионата Франции и тремя Лигами Европы, а дзюба-с 5 матчами в чемпионате Турции
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