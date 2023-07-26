Роман Нагучев отреагировал на отказ Артема Дзюбы от общения с журналистами.

После матча с «Уралом» в Фонбет Кубке России (2:1) нападающий « » заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Я буду называть фамилию в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха.

Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать», – написал комментатор «Матч ТВ».