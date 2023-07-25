Борис Ротенберг: «Задача у «Локо» – только побеждать. Дзюба – мастер своего дела, он нам поможет»

Теги Локомотив Артем Дзюба Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Р-Спорт Футбол

Борис Ротенберг считает, что Артем Дзюба поможет «Локомотиву» побеждать в новом сезоне.

«Дзюба – мастер своего дела, я уверен, что все будет хорошо, он нам поможет.

Задача у «Локомотива» – только побеждать, это ясно. Если подробнее – это к ребятам из команды.

Конечно, скучаю по полю. Приятно всегда смотреть на ребят, конечно, вспоминаю былые времена, но я уже в другом качестве», – сказал бывший защитник «Локомотива», ныне занимающий в клубе пост директора департамента по развитию молодежного футбола.

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13 комментариев

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Ярик01
Россия! Чуешь странный зуд?
То Ротенберги по тебе ползут.
+14
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Ковид 07.10.52
Какой мощный управляющий костяк в Локо, Нагорный - организатор допинговой программы в 1-м и представитель легендарной семейки..
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Amalfitano
Еще один представитель сверх талантливого семейства. Боря порожняк не гонит.
+10
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nugoboss
Ротенберги даже Локомотив уже под себя гребут. страна чудес.
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Этот Райола хочет денег
А как мастер своего дела и тела поможет на футбольном поле?...
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Ебздрогыч
Знаем мы, какого дела он мастер...
+6
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Faust Doc
Ротенберг:
Дзюба поможет, вот он рядом он .... оооо... дааа... поможееееет!!!!
гы гы гы
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Злодей Спб
Артём мастер видеопособий :)
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Антон Фалафель
Ну как мы знаем, ротенберг херни не скажет!
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kopoiuy
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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catcher69
Ответ Антон Фалафель
Ну как мы знаем, ротенберг херни не скажет!
всё так...!!!!!!!!!!!
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