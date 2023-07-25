Борис Ротенберг: «Задача у «Локо» – только побеждать. Дзюба – мастер своего дела, он нам поможет»
Борис Ротенберг считает, что Артем Дзюба поможет «Локомотиву» побеждать в новом сезоне.
«Дзюба – мастер своего дела, я уверен, что все будет хорошо, он нам поможет.
Задача у «Локомотива» – только побеждать, это ясно. Если подробнее – это к ребятам из команды.
Конечно, скучаю по полю. Приятно всегда смотреть на ребят, конечно, вспоминаю былые времена, но я уже в другом качестве», – сказал бывший защитник «Локомотива», ныне занимающий в клубе пост директора департамента по развитию молодежного футбола.
То Ротенберги по тебе ползут.
Дзюба поможет, вот он рядом он .... оооо... дааа... поможееееет!!!!
гы гы гы
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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