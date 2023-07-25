У Дзюбы нет результативных действий за «Локо» в первых двух играх сезона. В сезоне-2022/23 было 8+5 в 13 матчах
Артем Дзюба не совершил результативных действий в первых двух матчах сезона.
Форвард «Локомотива» не отметился голевыми действиями в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Урала» (2:1), выйдя на поле на 61-й минуте.
В матче 1-го тура Мир РПЛ против «Рубина» (2:2) Дзюба также не набрал очков по системе «гол+пас», отыграв все 90 минут.
В прошедшем сезоне Артем Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Подробная статистика 34-летнего форварда доступна здесь.
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