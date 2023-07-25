У Дзюбы нет результативных действий за «Локо» в первых двух играх сезона. В сезоне-2022/23 было 8+5 в 13 матчах

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Футбол

Артем Дзюба не совершил результативных действий в первых двух матчах сезона.

Форвард «Локомотива» не отметился голевыми действиями в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Урала» (2:1), выйдя на поле на 61-й минуте.

В матче 1-го тура Мир РПЛ против «Рубина» (2:2) Дзюба также не набрал очков по системе «гол+пас», отыграв все 90 минут.

В прошедшем сезоне Артем Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Подробная статистика 34-летнего форварда доступна здесь.

21 комментарий

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Kirill est. 1978
Ближе к окончанию контракта взбодрится
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Vendett1a
Раскачается.Излишнее давление на паренька. Скидку на юный возраст нужно сделать
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Фут.Боль
Ответ Карпов Стас
На опыте! в конце сезона забьёт 5-6 и продлится... Сычёв на ум приходит в том же Локо. В конце сезона по осени всегда продлевался!
Сычёва вообще не к месту сюда приплели.
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VanyaVanya063
Спортс посмотрите лучше за своей работой! ГДЕ ТАБЛИЦА НА КУБОК РОССИИ ? Алё!
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Cruel Snake
А зачем? Контракт продлил, так что всё ОК!
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pit4er
Синдром второго сезона, но ничего – парень молодой, перспективный, ещё будет шанс проявить себя
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red hikkikomori
Хоть немного помолчит пока, а то рот не закрывался
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Prise
Да у него и в Зените такая засуха бывала, а потом Дзюба забивал важнейшие мячи
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s_kapa
Дзюбентий сильно зависим от партнеров. У штрафной все еще может быть полезен, когда в центре поля трётся - толку ноль
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Sobachkin
И все по-кругу... Дзюбы...
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Evgeny Valyaev
Так его на весь сезон и не хватит. На весь целиковый матч то не хватит, куда там целый сезон. Но свои 5-7 забьет, времени еще много, плюс 5-7 отдаст.
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Иван Егурнов
Новость высосана из пальца. Два неполных матча ни о чем не говорят. Судить о том, как начался сезон для команды и отдельных игроков можно после 5 -7 туров. А лучше вообще 10
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savik-A.M.
Ответ Cruel Snake
А зачем? Контракт продлил, так что всё ОК!
сразу на ум приходит Рабьо , как контракт подходит к окончанию , сразу выдает великолепный сезон )
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