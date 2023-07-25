Фернандес дебютировал за «Зенит» – экс-защитник ЦСКА вышел на замену в матче с «Ахматом»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Марио Фернандес Ду Кейрос Футбол

Марио Фернандес дебютировал в составе «Зенита».

32-летний защитник вышел на поле на 62-й минуте матча с «Ахматом» в Фонбет Кубке России (1:0, второй тайм). Он заменил Ду Кейроса

Фернандес присоединился к «Зениту» 17 июля. Он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Статистику игрока, 10 лет выступавшего в составе ЦСКА, можно найти здесь

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40 комментариев

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TheSportNik
А Фернандес неплох кстати.
+49
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Семен Забоев
да норм играет
+26
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Фёдор Кузнецов
Играет нормально, и не толстый
+28
-6
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vova88
Ответ magvin777
Про каждое действие Марио будет оповещение?
Я думаю да. Это самый вкусный хлеб теперь.
+19
0
+19
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Peter Sakic
Кислородная маска понадобилась?
+20
-11
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Саня Беляков
Ответ Peter Sakic
Кислородная маска понадобилась?
Самое смешное , что скорее всего она нужна будет тебе, если ты будешь бегать как Марио
+13
-4
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Alexandr Kuzavko
Ответ TheSportNik
А Фернандес неплох кстати.
ага, если учесть, что он пока немного растренерован, то его игра прямо радует.
+9
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ЛоуренсАравийский
как говорится, чтоб я был таким же толстым, как Марио на тв-картинке
+7
-1
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Fatty Toni
Ответ Юрий Тюмин
Про него еще писать сдесь ..много чести
Здание, здоровье, здесь. Пятый класс общеобразовательной школы. Не благодари.
+3
0
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Ебздрогыч
Уже не Жирнандес?
+9
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+2
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magvin777
Про каждое действие Марио будет оповещение?
+4
-2
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luckyanov
Ответ Алексей Сысоев
Мерзкое зрелище… Супер предатель Марио
Мерзкое зрелище сидит в кресле ген. дира в ЦСКА: упустить бесплатно такого игрока….
Или полная профнепригодность или он специально расторг контракт чтобы какие-то проценты получить от бразилов.
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Piterboll
Ответ Ебздрогыч
Уже не Жирнандес?
Вроде неплохо бегает.
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mihail.gvozdev2020
МАРИО молодца.
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pavasaris
Ответ ЦСКА1960
Я включил на 77-й минуте, и когда его увидел, подумал что он в стартовом составе вышел - такой он был весь мокрый и вспотевший. А он оказывается за 15 минут весь взмок.
Чел, я тебя понимаю. Но нет. Просто отпусти.
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Nick Crosier
Непривычно конечно такое читать.
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Chistian Jadson
Брут
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vova88
я честно не знаю, радоваться или сопереживать.
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