Марио Фернандес дебютировал в составе «Зенита».

32-летний защитник вышел на поле на 62-й минуте матча с « » в Фонбет Кубке России (1:0, второй тайм). Он заменил .

присоединился к « » 17 июля. Он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Статистику игрока, 10 лет выступавшего в составе ЦСКА, можно найти здесь.

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