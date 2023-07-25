Фернандес дебютировал за «Зенит» – экс-защитник ЦСКА вышел на замену в матче с «Ахматом»
Марио Фернандес дебютировал в составе «Зенита».
32-летний защитник вышел на поле на 62-й минуте матча с «Ахматом» в Фонбет Кубке России (1:0, второй тайм). Он заменил Ду Кейроса.
Фернандес присоединился к «Зениту» 17 июля. Он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.
Статистику игрока, 10 лет выступавшего в составе ЦСКА, можно найти здесь.
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