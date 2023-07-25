Марио в запасе «Зенита» на матч с «Ахматом» в Кубке. Васютин, Алип и Ерохин – в стартовом составе

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Александр Ерохин Вячеслав Караваев Марио Фернандес Дмитрий Чистяков Александр Васютин Андрей Мостовой Клаудиньо Данил Круговой Нуралы Алип Иван Сергеев Густаво Мантуан Ду Кейрос Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч Фонбет Кубка России с «Ахматом».

«Зенит» примет «Ахмат» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Александр Васютин, Нуралы Алип и Александр Ерохин выйдут в стартовом составе. Марио Фернандес начнет матч на скамейке запасных.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Ду Кейрос, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Ерохин...
Кубок в его нынешнем формате - идеальный момент для наигрыаания перспективных ребят, есть Коваленко и Дмитриев, но нет, давайте выпускать корявого пенсионера Ерохина, ещё и второй матч подряд...
Я не понимаю Семака, совершенно.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Sakic
Марио сидя на лавке слушает в наушниках Филиппа Киркорова
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Зенит начинает сливать кубок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Опять Зенит начинает игру запасными, только трое из основы. С Ахматом шутить не надо, играть они умеют.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Жаль ожидал Коваленко в старте увидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Клаудиньо зря выпустил, эти могут и сломать, плюс сам Клаудиньо психует в последнее время частенько
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Ответ Причёска Бэйла
Кто такой Дмитриев? Может Михайлов?
Дмитрий Васильев, извините.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий