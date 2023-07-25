Марио в запасе «Зенита» на матч с «Ахматом» в Кубке. Васютин, Алип и Ерохин – в стартовом составе

«Зенит» объявил стартовый состав на матч Фонбет Кубка России с «Ахматом».

« » примет « » в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

, и Александр Ерохин выйдут в стартовом составе. начнет матч на скамейке запасных.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Ду Кейрос, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.