Юран о победе над «Динамо» по пенальти: «У «Пари НН» было достаточно моментов, но реализация подкачала»

Сергей Юран доволен измененным форматом Фонбет Кубка России.

В 1-м туре Пути РПЛ «Пари НН» обыграл « » в серии пенальти (1:1, пен. 4:3). Нижегородцы набрали 2 очка, «Динамо» – 1 очко.

– Насколько вам нравится формат Кубка России, когда после ничьей назначается серия пенальти?

– В первую очередь хочется поздравить болельщиков с победой.

В целом этот формат – лучший вариант, чтобы не затягивать матчи. Ведь они иногда бывают через два дня на третий. Оптимальный вариант, в целом нравится.

– Устраивают ли вас два очка, или хотелось бы три?

– Всегда хочется большего, всегда хочется побеждать в игре. Победа в серии пенальти – тоже неплохо. Имели достаточное количество моментов, чтобы выиграть по игре.

К сожалению, были индивидуальные ошибки, будем их снова разбирать. Перед матчем заостряли внимание на том, насколько быстро «Динамо» работает в перехватах. Здесь мы привезли мяч сами себе.

Есть тренировочный процесс и теории, разберем это. Сейчас самое главное – восстановить игроков. Нет никакой эйфории, просил сегодня ребят играть в футбол.

Думаю, что болельщикам понравился матч. Играли в атаку, хорошо прессинговали, но реализация подкачала.

– Для вас серия пенальти – это лотерея или десерт?

– Лотерея или не лотерея, но это умение вратаря отбить пенальти и умение игрока забить. Больше придерживаюсь мнения, что это не лотерея, а больше мастерство футболистов.

А то, что десерт, я соглашусь, но не для тренеров, а для болельщиков, – сказал главный тренер « ».