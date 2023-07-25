Юран о победе над «Динамо» по пенальти: «У «Пари НН» было достаточно моментов, но реализация подкачала»
Сергей Юран доволен измененным форматом Фонбет Кубка России.
В 1-м туре Пути РПЛ «Пари НН» обыграл «Динамо» в серии пенальти (1:1, пен. 4:3). Нижегородцы набрали 2 очка, «Динамо» – 1 очко.
– Насколько вам нравится формат Кубка России, когда после ничьей назначается серия пенальти?
– В первую очередь хочется поздравить болельщиков с победой.
В целом этот формат – лучший вариант, чтобы не затягивать матчи. Ведь они иногда бывают через два дня на третий. Оптимальный вариант, в целом нравится.
– Устраивают ли вас два очка, или хотелось бы три?
– Всегда хочется большего, всегда хочется побеждать в игре. Победа в серии пенальти – тоже неплохо. Имели достаточное количество моментов, чтобы выиграть по игре.
К сожалению, были индивидуальные ошибки, будем их снова разбирать. Перед матчем заостряли внимание на том, насколько быстро «Динамо» работает в перехватах. Здесь мы привезли мяч сами себе.
Есть тренировочный процесс и теории, разберем это. Сейчас самое главное – восстановить игроков. Нет никакой эйфории, просил сегодня ребят играть в футбол.
Думаю, что болельщикам понравился матч. Играли в атаку, хорошо прессинговали, но реализация подкачала.
– Для вас серия пенальти – это лотерея или десерт?
– Лотерея или не лотерея, но это умение вратаря отбить пенальти и умение игрока забить. Больше придерживаюсь мнения, что это не лотерея, а больше мастерство футболистов.
А то, что десерт, я соглашусь, но не для тренеров, а для болельщиков, – сказал главный тренер «Пари НН».
ПОЧЕМУ С КОМПА КОММЕНТЫ НЕ ГРУЗИТ ? Кто поможет ?