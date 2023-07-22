Личка о «Динамо»: «Паршивлюк будет капитаном в матче с «Нижним». Он умеет сказать пару жестких слов, когда что-то идет не так»

Марцел Личка сообщил, что Сергей Паршивлюк будет новым капитаном «Динамо».

Главный тренер бело-голубых высказался после поражения от «Краснодара» (1:3) в 1-м туре Мир .

— Будут ли изменения в составе к следующей игре?

— Да, будут. В « » достаточно много качественных игроков. Сегодня на скамейке были футболисты, которые готовы выходить с первых минут. У нас игры во вторник и субботу, так что можем использовать разных игроков.

— Почему капитаном выбрали Бальбуэну?

— Все игроки написали по три человека с лидерскими качествами. В итоге набрал больше всех голосов, но вратарю сложнее бегать за судьей по всему полю.

, Паршивлюк, и Смолов получили примерно одинаковое количество голосов. Фаби в позапрошлом сезоне хорошо показал себя здесь, он был капитаном сборной Парагвая, много разговаривает на поле, старается дирижировать партнерами на поле.

Мне очень нравятся человеческие качества Фомина, но на поле иногда нужно больше кричать. Сегодня капитаном был Фабиан, а когда на поле будет Паршивлюк, то повязка будет переходить к нему. В матче [Фонбет Кубка России] с «Нижним» как раз он будет капитаном. Сергей умеет в раздевалке сказать пару жестких слов, когда что-то идет не так.

— Показалось, что Фернандес и Захарян выходили из себя на поле. Будет ли с ними какой-то разговор по этому поводу?

— Мы много разговаривали о дисциплине. Нужно понимать разницу. Когда ты идешь агрессивно в борьбу, то можешь случайно попасть в ногу соперника и получить желтую карточку. А вот когда ты начинаешь разговаривать с судьями и получаешь за это карточку, вот к этому я плохо отношусь. Ведь арбитр никогда не изменит свое мнение, – сказал Личка.