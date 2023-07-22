Личка о «Динамо»: «Паршивлюк будет капитаном в матче с «Нижним». Он умеет сказать пару жестких слов, когда что-то идет не так»

Теги Сергей Паршивлюк Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Антон Шунин Даниил Фомин Пари НН Фабиан Бальбуэна Марцел Личка Футбол

Марцел Личка сообщил, что Сергей Паршивлюк будет новым капитаном «Динамо».

Главный тренер бело-голубых высказался после поражения от «Краснодара» (1:3) в 1-м туре Мир РПЛ.

— Будут ли изменения в составе к следующей игре?

— Да, будут. В «Динамо» достаточно много качественных игроков. Сегодня на скамейке были футболисты, которые готовы выходить с первых минут. У нас игры во вторник и субботу, так что можем использовать разных игроков.

— Почему капитаном выбрали Бальбуэну?

— Все игроки написали по три человека с лидерскими качествами. В итоге Шунин набрал больше всех голосов, но вратарю сложнее бегать за судьей по всему полю.

Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин и Смолов получили примерно одинаковое количество голосов. Фаби в позапрошлом сезоне хорошо показал себя здесь, он был капитаном сборной Парагвая, много разговаривает на поле, старается дирижировать партнерами на поле.

Мне очень нравятся человеческие качества Фомина, но на поле иногда нужно больше кричать. Сегодня капитаном был Фабиан, а когда на поле будет Паршивлюк, то повязка будет переходить к нему. В матче [Фонбет Кубка России] с «Нижним» как раз он будет капитаном. Сергей умеет в раздевалке сказать пару жестких слов, когда что-то идет не так.

— Показалось, что Фернандес и Захарян выходили из себя на поле. Будет ли с ними какой-то разговор по этому поводу?

— Мы много разговаривали о дисциплине. Нужно понимать разницу. Когда ты идешь агрессивно в борьбу, то можешь случайно попасть в ногу соперника и получить желтую карточку. А вот когда ты начинаешь разговаривать с судьями и получаешь за это карточку, вот к этому я плохо отношусь. Ведь арбитр никогда не изменит свое мнение, – сказал Личка.

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12 комментариев

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Кеша
Личка телепат или читает мои комментарии . Марцел , главное чтобы Вы сами не запаниковали и не задергались . Это очень важно. Ничего страшного не произошло . Зацепить одну/две победы и вкус придет .
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Kit244098
Тут писали, что причина удач Лички во время работы в Оренбурге - поле. А я думаю, что ограниченность в выборе игроков. В Динамо людей на три состава. И в этом беда Лички. Зря он пошёл к динамикам. Уж слишком специфичная команда. Далеко не каждый там сможет работать.
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Белочка Радимова
Как то странно всё
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Mark Safa
После жестких слов они летать начнут?
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Андрей Кобранов
Сдаётся мне Личку через матчей 5 уволят …
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justbored
Тревожненько.
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Dmitry Gaidar
пока в центре будет играть Фомин и Захарян
то такое будет каждый матч!
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Андрей Кобранов
Дичка не Наш тренер ( Динамовский ) …
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Mark Safa
Ответ Андрей Кобранов
Сдаётся мне Личку через матчей 5 уволят …
Сербского Мега специалиста держали весь сезон, а этого через 5 матчей уволят?
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