Личка после поражения от «Пари НН»: «Игроки «Динамо» только привыкают к моим требованиям. Нельзя построить за 3 недели то, что мы в «Оренбурге» строили 3 года»

Теги Алексей Кудашов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Динамо Пари НН Марцел Личка Илья Купцов Станислав Бессмертный Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от «Пари НН».

Московский клуб уступил нижегородскому в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен. 3:4). 

– У нас сегодня было много молодых игроков в составе, для которых это был отличный опыт сыграть с такой командой, как «Нижний Новгород».

Илья Купцов хорошо сыграл на воротах, Стас Бессмертный хорошо действовал в защите. Эти молодые парни – будущее «Динамо», им тоже нужно давать практику, чтобы они показывали себя.

Второй гол могли забить как мы, так и соперник, и в итоге все решили пенальти, которые являются лотереей. Сегодня повезло сопернику. Результатом я, конечно, недоволен, но по игре мы смотрелись уже лучше, чем в матче с «Краснодаром».

– Очень много было индивидуальных ошибок. Чем вы это объясняете?

– Да, несколько раз мы на ровном месте теряли мяч и давали сопернику возможность забить гол.

Понятно, что пока футболисты только привыкают к моим требованиям, так как мы вместе работаем всего месяц. Я уже говорил, что нельзя построить за три недели то, что мы в «Оренбурге» строили три года. Нужно время, на таких ошибках ты учишься и прогрессируешь.

– Тем, кто играл в стартовом составе против «Краснодара», стоит напрячься, учитывая игру, которую сегодня показали молодые футболисты?

– Для нас очень важна конкуренция в команде. Эти молодые игроки подталкивают футболистов основного состава. Это хорошо – все должны работать и доказывать то, что они достойны выходить на поле.

– После матча вы командой пошли куда-то в чаше стадиона, что там было?

– На наш матч приехала хоккейная команда «Динамо», и мы встретились с ними. У их тренера Алексея Кудашова недавно был день рождения, мы ему подарили футбольную майку и сделали общее фото, – сказал Личка.

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40 комментариев

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snork
Личка прав, команда не строится за 2 недели, разберётся он с составом, наиграет связи, расставит все по местам А игры на кубок в его нынешнем формате как подготовительные, тренировочные, будем верить, что с каждым матчем команда приближается к той игре, которую хотят видеть болельщики Динамо.
+18
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Amalfitano
Как я и писал месяц назад. Личка и его путь очень напоминает приход Божовича после удачного сезона в Амкаре. И причины неудач Лички имеют те же корни. В провинции Личка тренировал голодных до побед и денег парней. В Москве он тренирует сытых котов. Без покупки 2-х аргентинцев из Оренбурга команда не забегает. Ну и Смолова надо убрать из состава. Нужен нападающий убийца. Который будет бегать даже со сломанными рёбрами, а не понторез полубокс который давно уже закончил с футболом. Ну и Шунина наконец то надо убрать из команды. Это вратарь уровня ФНЛ.
+14
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Алексей Ненахов
Ответ snork
Личка прав, команда не строится за 2 недели, разберётся он с составом, наиграет связи, расставит все по местам А игры на кубок в его нынешнем формате как подготовительные, тренировочные, будем верить, что с каждым матчем команда приближается к той игре, которую хотят видеть болельщики Динамо.
Не работает это так , после энного количества неудачных игр , станут гнать из Динамо , это не Оренбург где ему давали время работать
+9
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NIK7478
Ну, в Динамо тебе уж точно никто не даст 3 года строить команду! Один сезон - максимум. Или, если за год не получится, то - на выход с вещами.
+4
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a2wai
Да, Личке нужно определенно больше времени, чтобы вымести метлой из Динамо все проблемы.

Кто бы мог подумать, что так тяжело может быть избавиться от Шунина, его сменщика и Смолова из команды.
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валя_стакан
Ответ Amalfitano
В этом то и проблема. Точнее, проблема в тех генералах которые думают, что они лучше всех разбираются в футболе и не дают тренерам нормально работать.
уже давно вместо генералов банкиры, которые дают карт бланш тренерам даже бездарным - выходи показывай что умеешь
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Партизанен
Ответ Amalfitano
Как я и писал месяц назад. Личка и его путь очень напоминает приход Божовича после удачного сезона в Амкаре. И причины неудач Лички имеют те же корни. В провинции Личка тренировал голодных до побед и денег парней. В Москве он тренирует сытых котов. Без покупки 2-х аргентинцев из Оренбурга команда не забегает. Ну и Смолова надо убрать из состава. Нужен нападающий убийца. Который будет бегать даже со сломанными рёбрами, а не понторез полубокс который давно уже закончил с футболом. Ну и Шунина наконец то надо убрать из команды. Это вратарь уровня ФНЛ.
Не издевайся над русским футболом, где ты видел последнее время российского нападающего -убийцу 🤦
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ДМ-1чемпион
Личка мы понимаем. Работай. Верим в команду! Вперёд ДИНАМО мы с тобой!
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инок
Личка грамотный тренер, разберётся. Он только месяц руководит командой. Надеюсь, что всё будет нормально, удачи ему.
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Иван Рони
Ответ snork
Личка прав, команда не строится за 2 недели, разберётся он с составом, наиграет связи, расставит все по местам А игры на кубок в его нынешнем формате как подготовительные, тренировочные, будем верить, что с каждым матчем команда приближается к той игре, которую хотят видеть болельщики Динамо.
это только у Теда Лассо, получается за неделю перейти на тотальный футбол и занять 2 место после сити !
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Amalfitano
Ответ heathen
только когда про Зенит пишут, что он кого-то покупает, то сразу другая риторика... двойные стандарты так сказать!
Это тебе не ко мне. Это к врачу. При чём тут Зенит? При чём тут я? Аллё!
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Андрей Кобранов
Да а …как ненбыло игры , так ее и нет …
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heathen
Ответ Amalfitano
Это тебе не ко мне. Это к врачу. При чём тут Зенит? При чём тут я? Аллё!
при чем тут врач? я сначала написал про то, что всех игроков раскупает мАсква, а в ответ на твоё "повышение" привел пример, что это не "повышение" а ослабление конкурентов по версии мАсквы, коем клуб дЫнамо и является
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Андрей Кобранов
Ответ NIK7478
Ну, в Динамо тебе уж точно никто не даст 3 года строить команду! Один сезон - максимум. Или, если за год не получится, то - на выход с вещами.
Год это много , максимум полгода …
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Андрей Кобранов
Ответ Игорь Новиков
Лишь бы дали время, а не поперли до того, как игроки привыкнут.
С такой игрой долго не протянет …
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Amalfitano
Ответ NIK7478
Шунин вызывался в сборную страны! И приглашали его туда люди, которые разбираются в футболе, наверное.
И сколько он игр сыграл за сборную? Не в товарняках. И еще ... За последние 5 лет в сборную вызывали 50-60 человек. Ты всех их готов причислить к касте неприкасаемых? Спорт высших достижений это история про результат здесь и сейчас, а не про вчерашние регалии. Вчера ты был чемпионом, а сегодня заново надо доказывать. А если говорить про Шунина, то он всю свою карьеру доказывает обратное. Доказывает, что не достоин играть за Динамо.
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Amalfitano
Ответ Партизанен
Не издевайся над русским футболом, где ты видел последнее время российского нападающего -убийцу 🤦
Да хотя бы оставить одного Тюкавина, Купить Олейникова из Ахмата, купить Веру у Оренбурга. Тех кто придадут темп, скорость и мысль команде.
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Faust Doc
Личка, да что там игроки, я сам привыкаю к такой личке!
гы гы гы
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Джиза
Ответ Алексей Ненахов
Не работает это так , после энного количества неудачных игр , станут гнать из Динамо , это не Оренбург где ему давали время работать
А чем Оренбург не Динамо? Только былыми заслугами. Глобально у Динамо нет ничего, чтобы требовать результат прямо сейчас. Все топ-игроки клуба или второй-третий ряд по меркам РПЛ или подающие надежды. Пусть дают тренеру нормально работать - это единственный их шанс.
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Злобный Конь
Божович 2.0. Сочуствую динамикам.
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Андрей Кобранов
Даже мысли нет … , не говоря уже об игре
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Amalfitano
Ответ Пинающий Достоинства
Веру нельзя купить
Ницца вон Бога купил.)) Так что Веру можно тоже купить.))
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Артем Алмазов
Он пришёл в Оренбург почти сразу после вылета из РПЛ и как-то команда сразу заиграла. А тут...
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kopoiuy
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Slavnov
мексиканец то чего,едет?
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