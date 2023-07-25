Личка после поражения от «Пари НН»: «Игроки «Динамо» только привыкают к моим требованиям. Нельзя построить за 3 недели то, что мы в «Оренбурге» строили 3 года»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от «Пари НН».
Московский клуб уступил нижегородскому в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен. 3:4).
– У нас сегодня было много молодых игроков в составе, для которых это был отличный опыт сыграть с такой командой, как «Нижний Новгород».
Илья Купцов хорошо сыграл на воротах, Стас Бессмертный хорошо действовал в защите. Эти молодые парни – будущее «Динамо», им тоже нужно давать практику, чтобы они показывали себя.
Второй гол могли забить как мы, так и соперник, и в итоге все решили пенальти, которые являются лотереей. Сегодня повезло сопернику. Результатом я, конечно, недоволен, но по игре мы смотрелись уже лучше, чем в матче с «Краснодаром».
– Очень много было индивидуальных ошибок. Чем вы это объясняете?
– Да, несколько раз мы на ровном месте теряли мяч и давали сопернику возможность забить гол.
Понятно, что пока футболисты только привыкают к моим требованиям, так как мы вместе работаем всего месяц. Я уже говорил, что нельзя построить за три недели то, что мы в «Оренбурге» строили три года. Нужно время, на таких ошибках ты учишься и прогрессируешь.
– Тем, кто играл в стартовом составе против «Краснодара», стоит напрячься, учитывая игру, которую сегодня показали молодые футболисты?
– Для нас очень важна конкуренция в команде. Эти молодые игроки подталкивают футболистов основного состава. Это хорошо – все должны работать и доказывать то, что они достойны выходить на поле.
– После матча вы командой пошли куда-то в чаше стадиона, что там было?
– На наш матч приехала хоккейная команда «Динамо», и мы встретились с ними. У их тренера Алексея Кудашова недавно был день рождения, мы ему подарили футбольную майку и сделали общее фото, – сказал Личка.
Кто бы мог подумать, что так тяжело может быть избавиться от Шунина, его сменщика и Смолова из команды.
гы гы гы
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"