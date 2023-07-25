Роналду о 0:0 «Аль-Насра» с «ПСЖ»: «Хорошее выступление против сильной команды. Фантастический прием от болельщиков в Японии»
Криштиану Роналду прокомментировал ничью в товарищеском матче «Аль-Насра» с «ПСЖ».
Команды встречались в рамках предсезонного турне в Японии. Матч завершился со счетом 0:0.
«Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается!
Фантастический прием от болельщиков здесь, в Японии», – написал капитан «Аль-Насра» в инстаграме.
Фото: instagram.com/cristiano
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