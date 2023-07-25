Роналду о 0:0 «Аль-Насра» с «ПСЖ»: «Хорошее выступление против сильной команды. Фантастический прием от болельщиков в Японии»

Криштиану Роналду прокомментировал ничью в товарищеском матче «Аль-Насра» с «ПСЖ».

Команды встречались в рамках предсезонного турне в Японии. Матч завершился со счетом 0:0.

«Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается!

Фантастический прием от болельщиков здесь, в Японии», – написал капитан « » в инстаграме.

Фото: instagram.com/cristiano