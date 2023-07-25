Роналду о 0:0 «Аль-Насра» с «ПСЖ»: «Хорошее выступление против сильной команды. Фантастический прием от болельщиков в Японии»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду высшая лига Япония лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал ничью в товарищеском матче «Аль-Насра» с «ПСЖ».

Команды встречались в рамках предсезонного турне в Японии. Матч завершился со счетом 0:0.

«Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается!

Фантастический прием от болельщиков здесь, в Японии», – написал капитан «Аль-Насра» в инстаграме.

Фото: instagram.com/cristiano

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19 комментариев

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Саша Белый
Оффтоп. У меня одного последние недели спортс стал гораздо медленнее работать? Как веб версия так и ios приложение
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-3
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Газонокосильщик Хави
Ответ Саша Белый
Оффтоп. У меня одного последние недели спортс стал гораздо медленнее работать? Как веб версия так и ios приложение
У меня с компа так вообще комментарии не открываются. Думаю из-за эдблока
+3
0
+3
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AnMe
Хороший прыжок :)
+2
0
+2
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sd4fmwrvz8
Расскажи это Сельте 😁
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-1
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Любезный Коссутий
в 1-м тайме у него был хороший момент, но Доллар все же потащил
+1
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Роман
Ответ Саша Белый
Оффтоп. У меня одного последние недели спортс стал гораздо медленнее работать? Как веб версия так и ios приложение
сегодня конкретно глючил сайт с телефона у меня, не знаю насчёт приложения..
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Никита Алексеев
Ответ Саша Белый
Оффтоп. У меня одного последние недели спортс стал гораздо медленнее работать? Как веб версия так и ios приложение
Уже несколько дней новости открываются по несколько минут
+1
0
+1
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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нелюбитель футбола
Видать бедный так хотел забить - что вспотел играть против стоячих парижан... Хе..
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Calm One
Ответ Саша Белый
Оффтоп. У меня одного последние недели спортс стал гораздо медленнее работать? Как веб версия так и ios приложение
+.
web версия медленно двигается, возможно, из-за блокировщиков рекламы.
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-1
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Фут.Боль
Ответ AnMe
Хороший прыжок :)
И красивый
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