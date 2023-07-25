Брэйтуэйт отказался играть за «Эспаньол» в товарищеском матче и покинул расположение клуба без разрешения. Он хочет уйти из команды, вылетевшей в Сегунду

Мартин Брэйтуэйт отказывается играть за «Эспаньол».

По итогам Ла Лиги-2022/23 каталонский клуб занял 19-е место в турнирной таблице и вылетел во второй дивизион.

Датский нападающий решил, что не хочет играть во второй по силе лиге , он намерен покинуть клуб. В субботу Брэйтуэйт отказался принять участие в товарищеском матче против «Кадиса», а затем без разрешения покинул расположение « ».

В понедельник вечером футболиста заметили в одном из ресторанов Барселоны.

Спортивный директор «Эспаньола» заявил, что в отношении игрока будут применены дисциплинарные меры.

«Я поговорил с ним, и он сказал мне, что не хочет быть здесь и хочет уйти. Но ситуация предельно ясна: у игрока контракт с «Эспаньолом», и «Эспаньол» рассчитывает на него, потому что он очень важный игрок для нас. С этого момента говорить больше не о чем. Он не хочет быть здесь, и мы ничего не можем сделать. Я не могу связать его, но очевидно, что то, что произошло, очень серьезно, и это большое разочарование.

«Эспаньол» намного выше всего этого, у нас есть игрок по имени Мартин, и он поступил неправильно в плане этикета. Будем надеяться, что он вернется, потому что если нет, то нам придется начать говорить о применении дисциплинарных мер, и это уже происходит. К членам нашего клуба относятся неуважительно, и мы этого не допустим. Ни от , ни от кого-либо другого. Все, что не соответствует ценностям клуба, является большой ошибкой. Это серьезное неуважение», – сказал Фран Гарагарса.

Брэйтуэйт присоединился к «Эспаньолу» прошлым летом после ухода из «Барселоны». В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 31 матч и забил 10 голов.