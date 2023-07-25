Брэйтуэйт отказался играть за «Эспаньол» в товарищеском матче и покинул расположение клуба без разрешения. Он хочет уйти из команды, вылетевшей в Сегунду

Теги Эспаньол Ла Лига Д2 Испания Мартин Брэйтуэйт Футбол

Мартин Брэйтуэйт отказывается играть за «Эспаньол».

По итогам Ла Лиги-2022/23 каталонский клуб занял 19-е место в турнирной таблице и вылетел во второй дивизион.

Датский нападающий решил, что не хочет играть во второй по силе лиге Испании, он намерен покинуть клуб. В субботу Брэйтуэйт отказался принять участие в товарищеском матче против «Кадиса», а затем без разрешения покинул расположение «Эспаньола». 

В понедельник вечером футболиста заметили в одном из ресторанов Барселоны. 

Спортивный директор «Эспаньола» заявил, что в отношении игрока будут применены дисциплинарные меры. 

«Я поговорил с ним, и он сказал мне, что не хочет быть здесь и хочет уйти. Но ситуация предельно ясна: у игрока контракт с «Эспаньолом», и «Эспаньол» рассчитывает на него, потому что он очень важный игрок для нас. С этого момента говорить больше не о чем. Он не хочет быть здесь, и мы ничего не можем сделать. Я не могу связать его, но очевидно, что то, что произошло, очень серьезно, и это большое разочарование.

«Эспаньол» намного выше всего этого, у нас есть игрок по имени Мартин, и он поступил неправильно в плане этикета. Будем надеяться, что он вернется, потому что если нет, то нам придется начать говорить о применении дисциплинарных мер, и это уже происходит. К членам нашего клуба относятся неуважительно, и мы этого не допустим. Ни от Мартина, ни от кого-либо другого. Все, что не соответствует ценностям клуба, является большой ошибкой. Это серьезное неуважение», – сказал Фран Гарагарса.

Брэйтуэйт присоединился к «Эспаньолу» прошлым летом после ухода из «Барселоны». В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 31 матч и забил 10 голов. 

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4 комментария

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Peter Sakic
Избаловали викинга в Барселоне
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yura90
ну конечно..парню голову вскружили)
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Gio Vasadze
Ответ Peter Sakic
Избаловали викинга в Барселоне
он там был крут, за 3 сезона забил 5 голов в ЛаЛиге
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