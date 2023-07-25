Черчесов об интересе «Аль-Ахли»: «Мне уже звонили представители нескольких клубов. Торопиться с решением не буду»
Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что в услугах бывшего тренера сборной России заинтересован «Аль-Ахли».
«После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», – сказал Черчесов.
На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера.
Дайте ему сборную Франции или Реал и то будет цену набивать
Лишь бы докопаться.