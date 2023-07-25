Черчесов об интересе «Аль-Ахли»: «Мне уже звонили представители нескольких клубов. Торопиться с решением не буду»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в услугах бывшего тренера сборной России заинтересован «Аль-Ахли». 

«После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», – сказал Черчесов. 

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера.

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17 комментариев

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Ебздрогыч
Полевой командир настолько успешен и востребован, что может позволить себе самому выбрать новый театр боевых действий
+16
-3
+13
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AlbertDav
У усатого ЧСВ , конечно, на стабильно недосягаемом уровне!
Дайте ему сборную Франции или Реал и то будет цену набивать
+15
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Ковид 07.10.52
Пошла предпродажная подготовка...ясно, что пока никому не нужен...
+5
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Рус Киссенжер
Ответ AlbertDav
У усатого ЧСВ , конечно, на стабильно недосягаемом уровне! Дайте ему сборную Франции или Реал и то будет цену набивать
не дадут. может проиграть клубу из Фарерских остров.
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parfumer.01
Кто тебе звонил-то?! 😂😂😂
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& Co1366
Ну это уже приличное предложение.
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Назар Игорь
Зачем спешить если я жду звонки от Баварии, Барсы и ПСЖ?
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Peter Sakic
Мечтает о любом из московских клубов
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Super Bock
Если на Саламыча надеть куфию, вылитый шейх получится )))
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tony
А зря, сейчас очень круто влететь на заработки к саудитам, так еще и с топ футболистами поработает. Где он еще сможет попросить купить ему звезду за несколько десятков евролямов?
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Партизанен
В Венгрии, в Польше был, пора в Чехию
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фахитос
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ждет места в динамо
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Андрей Колбанцев
Будет Черчесов скоро тренировать ,, народных ",именно этого ждёт
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Доктор Верховцев
Вован с Лексусом тебе звонили!
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ɔculpa
Ответ AlbertDav
У усатого ЧСВ , конечно, на стабильно недосягаемом уровне! Дайте ему сборную Франции или Реал и то будет цену набивать
Я, конечно, не фанат Черчесова, но он что, должен без разбору кидаться на каждое первое предложение только для того, чтобы соответствовать вашим представлениям о его ничтожности?
Лишь бы докопаться.
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