Черчесов об интересе «Аль-Ахли»: «Мне уже звонили представители нескольких клубов. Торопиться с решением не буду»

Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в услугах бывшего тренера сборной России заинтересован « ».

«После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», – сказал Черчесов.

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе с поста главного тренера.