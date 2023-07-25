«Бавария» отдала Нюбеля в аренду «Штутгарту» до конца сезона-2023/24. Опции выкупа нет

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель арендован «Штутгартом».

Арендное соглашение действует до конца сезона-2023/24. Голкипер будет выступать за «Штутгарт» под 33-м номером.

Сообщалось, что аренда Нюбеля обошлась « » в 1 млн евро. Опция выкупа по окончании соглашения не предусмотрена.

С 2021 года Нюбель выступал на правах аренды за « ». Со статистикой 26-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

Фото: vfb.de