«Бавария» отдала Нюбеля в аренду «Штутгарту» до конца сезона-2023/24. Опции выкупа нет

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия трансферы Александр Нюбель Футбол

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель арендован «Штутгартом».

Арендное соглашение Нюбеля действует до конца сезона-2023/24. Голкипер будет выступать за «Штутгарт» под 33-м номером.

Сообщалось, что аренда Нюбеля обошлась «Штутгарту» в 1 млн евро. Опция выкупа по окончании соглашения не предусмотрена.

С 2021 года Нюбель выступал на правах аренды за «Монако». Со статистикой 26-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

Фото: vfb.de

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7 комментариев

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окечуква
В Баварии же ищут вратаря вроде, а Нюбель по арендам скитается. Что за бессмыслица.
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Peter Sakic
Штутгарт не самый плохой вариант
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A A
Ответ Дядя ТУРА
зачем вообще его покупали у Шальке не понимаю
Не покупали, бесплатно перешёл
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0
+1
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Kahn01
Ответ окечуква
В Баварии же ищут вратаря вроде, а Нюбель по арендам скитается. Что за бессмыслица.
Скитается потому что не уровень топ клуба. В Монако был основным и прекрасно это за два года доказал.
+1
0
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