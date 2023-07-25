«Бавария» отдала Нюбеля в аренду «Штутгарту» до конца сезона-2023/24. Опции выкупа нет
Вратарь «Баварии» Александр Нюбель арендован «Штутгартом».
Арендное соглашение Нюбеля действует до конца сезона-2023/24. Голкипер будет выступать за «Штутгарт» под 33-м номером.
Сообщалось, что аренда Нюбеля обошлась «Штутгарту» в 1 млн евро. Опция выкупа по окончании соглашения не предусмотрена.
С 2021 года Нюбель выступал на правах аренды за «Монако». Со статистикой 26-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.
Фото: vfb.de
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