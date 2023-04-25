«Бавария» могла подписать Шмейхеля, а не Зоммера. Но Нагельсманн хотел вратаря, говорящего по-немецки

«Бавария» могла подписать Каспера Шмейхеля на замену Мануэлю Нойеру.

По данным Kicker, «Бавария» была готова заключить со контракт на полгода, и вратарь «Ниццы» был готов перейти в мюнхенский клуб.

Однако , тогда тренировавший «Баварию», настаивал на подписании вратаря, говорящего по-немецки.

Кроме того, Нагельсманн хотел подписать вратаря на более длительный срок – этой же позиции придерживался и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Вероятно, это было связано с опасениями, что восстановление моет затянуться, а также с неопределенным будущим , выступающего в данный момент за «Монако» на правах аренды.

В январе « » подписала Яна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах. Швейцарец заключил контракт до 2025 года, однако, по информации издания, доверие к Зоммеру в клубе падает, поэтому не исключено, что основным вратарем до возвращения Нойера станет Свен Ульрайх.

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