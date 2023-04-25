«Бавария» могла подписать Шмейхеля, а не Зоммера. Но Нагельсманн хотел вратаря, говорящего по-немецки
«Бавария» могла подписать Каспера Шмейхеля на замену Мануэлю Нойеру.
По данным Kicker, «Бавария» была готова заключить со Шмейхелем контракт на полгода, и вратарь «Ниццы» был готов перейти в мюнхенский клуб.
Однако Юлиан Нагельсманн, тогда тренировавший «Баварию», настаивал на подписании вратаря, говорящего по-немецки.
Кроме того, Нагельсманн хотел подписать вратаря на более длительный срок – этой же позиции придерживался и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Вероятно, это было связано с опасениями, что восстановление Мануэля Нойера моет затянуться, а также с неопределенным будущим Александра Нюбеля, выступающего в данный момент за «Монако» на правах аренды.
В январе «Бавария» подписала Яна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах. Швейцарец заключил контракт до 2025 года, однако, по информации издания, доверие к Зоммеру в клубе падает, поэтому не исключено, что основным вратарем до возвращения Нойера станет Свен Ульрайх.
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К.Шмейхель отличный, но Зоммер тоже хороший вратарь.