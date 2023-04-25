«Бавария» могла подписать Шмейхеля, а не Зоммера. Но Нагельсманн хотел вратаря, говорящего по-немецки

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Ницца Мануэль Нойер бундеслига Германия лига 1 Франция Каспер Шмейхель Свен Ульрайх Ян Зоммер Александр Нюбель Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» могла подписать Каспера Шмейхеля на замену Мануэлю Нойеру.

По данным Kicker, «Бавария» была готова заключить со Шмейхелем контракт на полгода, и вратарь «Ниццы» был готов перейти в мюнхенский клуб.

Однако Юлиан Нагельсманн, тогда тренировавший «Баварию», настаивал на подписании вратаря, говорящего по-немецки.

Кроме того, Нагельсманн хотел подписать вратаря на более длительный срок – этой же позиции придерживался и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Вероятно, это было связано с опасениями, что восстановление Мануэля Нойера моет затянуться, а также с неопределенным будущим Александра Нюбеля, выступающего в данный момент за «Монако» на правах аренды.

В январе «Бавария» подписала Яна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах. Швейцарец заключил контракт до 2025 года, однако, по информации издания, доверие к Зоммеру в клубе падает, поэтому не исключено, что основным вратарем до возвращения Нойера станет Свен Ульрайх.

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13 комментариев

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stason79
Stanislaw Tchertchesow schoreikhen zedeutch
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Granero-24
Ян Зоммер неплохой вратарь, и в принципе Нагельсманн правильный выбор сделал тогда. В провалах Баварии вина Зоммера совсем минимальна
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Ебздрогыч
И любящего горные лыжи
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+2
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Пако
Странно. В Датском королевстве второй после датского - немецкий язык. Каспер Петрович мог бы его знать хотя бы в разговорном варианте, остальное добавить со временем.
К.Шмейхель отличный, но Зоммер тоже хороший вратарь.
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hsngfrv
Из этой новости я вспомнил что Шмейхель не в Лестере
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Pb-SE
Могли бы Космостаса подписать - для него немецкий как родной.
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alexis2020
Оба крутые. Но Зоммер при Нагельсманне был стеной, поэтому Бавария сделала правильный выбор тогда. А при Тухеле что Зоммер, что Шмейхель пропускали бы голы
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Sincere
Продолжают искать крайних
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Александр Кузичкин
Ответ Пако
Странно. В Датском королевстве второй после датского - немецкий язык. Каспер Петрович мог бы его знать хотя бы в разговорном варианте, остальное добавить со временем. К.Шмейхель отличный, но Зоммер тоже хороший вратарь.
Шмейхель детство в Португалии и Манчестере провел. Я не думаю,что он знает немецкий.
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Yu123
Ответ Пако
Странно. В Датском королевстве второй после датского - немецкий язык. Каспер Петрович мог бы его знать хотя бы в разговорном варианте, остальное добавить со временем. К.Шмейхель отличный, но Зоммер тоже хороший вратарь.
не лучше
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