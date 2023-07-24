«Бавария» отдает Нюбеля «Штутгарту» в аренду за 1 млн евро. Опции выкупа вратаря нет

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Александр Нюбель Футбол

Александр Нюбель проведет в аренде третий сезон подряд.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, вратарь переходит в «Штутгарт». Опция выкупа не предусмотрена.

«Бавария» в результате трансфера получит 1 млн евро. Все параметры сделки согласованы.

Немецкий голкипер начиная с 2021 года выступал за «Монако» и принял участие во всех играх команды в Лиге 1. Со статистикой Нюбеля можно ознакомиться здесь.

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