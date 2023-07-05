Юристы «Реала» и Вальверде просят не дисквалифицировать игрока за удар в лицо Баэне. Они утверждают, что санкции не имеют смысла после закрытия дела в суде

Юристы «Реала» и Федерико Вальверде призывают не накладывать санкции по делу Алекса Баэны.

Напомним, после матча между « » и « » (2:3) в 28-м туре прошлого сезона полузащитник «Реала» Вальверде дождался на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными, отметив, что показания игрока не сходятся с предоставленными записями с камер видеонаблюдения. Однако, несмотря на закрытие дела в суде, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF по-прежнему может наложить санкции на Вальверде.

Как передает Marca, юристы, представляющие интересы Вальверде и клуба, изложили Комитету аргументы в пользу закрытия дела. По мнению защиты, в связи с прекращением судебного процесса рассмотрение дела в спортивной плоскости также должно быть прекращено, поскольку наложение санкций на хавбека «Реала» не имеет смысла.

Сообщается, что окончательное решение по делу может быть объявлено в ближайшие дни. грозит дисквалификация на срок до 5 матчей, и «Реал» уже готовит апелляцию на случай его отстранения.