Юристы «Реала» и Вальверде просят не дисквалифицировать игрока за удар в лицо Баэне. Они утверждают, что санкции не имеют смысла после закрытия дела в суде

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига дисквалификации Федерация футбола Испании Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Юристы «Реала» и Федерико Вальверде призывают не накладывать санкции по делу Алекса Баэны.

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги полузащитник «Реала» Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными, отметив, что показания игрока не сходятся с предоставленными записями с камер видеонаблюдения. Однако, несмотря на закрытие дела в суде, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF по-прежнему может наложить санкции на Вальверде.

Как передает Marca, юристы, представляющие интересы Вальверде и клуба, изложили Комитету аргументы в пользу закрытия дела. По мнению защиты, в связи с прекращением судебного процесса рассмотрение дела в спортивной плоскости также должно быть прекращено, поскольку наложение санкций на хавбека «Реала» не имеет смысла.

Сообщается, что окончательное решение по делу может быть объявлено в ближайшие дни. Федерико Вальверде грозит дисквалификация на срок до 5 матчей, и «Реал» уже готовит апелляцию на случай его отстранения.

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13 комментариев

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Билли Херрингтон
При этом Феде сразу говорил полиции, что никого не бил. То есть изначально было одно слово против другого. Вилльяреал же выступал с заявлением, что Вальверде ударил Баэну. А сейчас, когда стало понятно по камерам, что никто никого не бил, Феде вполне может засудить Баэну и «субмарину» за клевету и репутационные издержки. Ну а дискву конечно должны отменить, ее просто не за что давать
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Дмитрий Крутенко
Вообще-то это Баэну должны дисквалифицировать. Он солгал и требовал наказание за это. За симуляцию и то дают ЖК, а тут должны дисквалификацию давать. Мало того, что сам оскорблял жену и детей Вальверде, так еще и прикинулся будто его избили... За такое этот "м...ь" должен пол года быть отстранённым от футбола.
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Ilqar Murad
как же подло врут желтые, никакого удара не было.
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Timeofinjoy
У ЛаЛиги значок поменялся? Кто нибудь в курсе?
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войд
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vals1702
Баэну на сколько матчей отстранили ?
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Билли Херрингтон
Ответ Barca_mania
Я знал что герои гачимучи болеют за реал
Да так и есть, но пока, к сожалению, нас только Барселона поддерживает флагами на спотифае. Так что большинство наших уже в стане каталонцев и гордо именуют себя сосьос-кулес
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