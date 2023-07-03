«Реал» готовит апелляцию, чтобы уменьшить срок бана Вальверде по делу Баэны. Юристы клуба считают, что следствие опиралось на косвенные доказательства

Теги Реал Мадрид Валенсия Вильярреал Ла Лига дисквалификации Федерация футбола Испании Муктар Диакаби Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

«Реал» рассчитывает уменьшить срок дисквалификации Федерико Вальверде, подав апелляцию.

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги полузащитник «Реала» Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. Судья, занимающийся расследованием дела, предложил дисквалифицировать Вальверде на 5 матчей.

По информации As, в «Реале» не удовлетворены предложением судьи и намерены оспорить его. Юристы «Реала» считают, что при составлении иска на 24-летнего полузащитника были учтены косвенные доказательства, в результате чего некоторые факты, в отношении которых нет прямых доказательств, были расценены как достоверные. В качестве примера адвокаты приводят дело о расизме в отношении Муктара Диакаби, расследование которого при аналогичных обстоятельствах было отложено за недостатком доказательств.

Сообщается, что клуб уже готовит апелляцию на решение по делу Федерико Вальверде. В случае пятиматчевой дисквалификации Вальверде придется пропустить матчи против «Атлетика», «Альмерии», «Сельты», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» в начале следующего сезона Ла Лиги.

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7 комментариев

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Dayway
Здесь апелляция скорее не против дисквалификации как таковой, а против ее нелогичной длительности. Для примера приведено дело Диаките, но можно вспомнить и драку Ферана и Савича в этом сезоне, где за подобное, зафиксированное сотнями камер и десятками тысяч зрителей оба получили по два матча дисквалификации, а тут 5 требуют, не установив деталей.
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corazón blanco
Ответ dr. cage
Справедливости ради и поддерживающие Вальверде опираются на косвенные док-ва.. Правды до сих пор нет.. Но в дискве есть здравое зерно, насколько бы по-мужские правильным поступок Феде не был.. И я думаю он сам это понимал и понимает..
Абсолютно верно не защищаю Феде, потому что неизвестно, действительно ли Баэна оскорбил Феде и его семью, но и недоумеваю с комментариев, когда пишут, что Феде ударил Баэна из-за поражения своей команды - это просто смех, человек не будет ждать на парковке игрока команды соперника, чтобы ударить его из-за какого-то поражения (коих у него в карьере было уже предостаточно). Сложная ситуация.
+7
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Антон
5 матчей быстро пролетит. А что за субстанция Баэна теперь будут все знать. И что Федя ответил за себя и семью, и наказал гопаря. И не надо тут про "ко-ко-кокие ваши доказательства". Чтобы такой мягкий интеллигентный человек, как Вальверде, пошел на такое - должно случиться что-то совсем экстраординарное. Заметьте, кстати, полиция ему ничего не предъявила, в итоге.
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V S
Ответ dr. cage
Справедливости ради и поддерживающие Вальверде опираются на косвенные док-ва.. Правды до сих пор нет.. Но в дискве есть здравое зерно, насколько бы по-мужские правильным поступок Феде не был.. И я думаю он сам это понимал и понимает..
5 игры слышком много для такого рода инцидента.!!!. VS.
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БЕКБЕРГАН
Ответ Антон
5 матчей быстро пролетит. А что за субстанция Баэна теперь будут все знать. И что Федя ответил за себя и семью, и наказал гопаря. И не надо тут про "ко-ко-кокие ваши доказательства". Чтобы такой мягкий интеллигентный человек, как Вальверде, пошел на такое - должно случиться что-то совсем экстраординарное. Заметьте, кстати, полиция ему ничего не предъявила, в итоге.
Полиция не передявил ему обвинения потому что в полиции работает адекватные люди не то что в ЛаЛиге. И кто что не говорил Вальверде не просто так бы ударил этого Баэну.
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