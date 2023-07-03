«Реал» готовит апелляцию, чтобы уменьшить срок бана Вальверде по делу Баэны. Юристы клуба считают, что следствие опиралось на косвенные доказательства
«Реал» рассчитывает уменьшить срок дисквалификации Федерико Вальверде, подав апелляцию.
Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги полузащитник «Реала» Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. Судья, занимающийся расследованием дела, предложил дисквалифицировать Вальверде на 5 матчей.
По информации As, в «Реале» не удовлетворены предложением судьи и намерены оспорить его. Юристы «Реала» считают, что при составлении иска на 24-летнего полузащитника были учтены косвенные доказательства, в результате чего некоторые факты, в отношении которых нет прямых доказательств, были расценены как достоверные. В качестве примера адвокаты приводят дело о расизме в отношении Муктара Диакаби, расследование которого при аналогичных обстоятельствах было отложено за недостатком доказательств.
Сообщается, что клуб уже готовит апелляцию на решение по делу Федерико Вальверде. В случае пятиматчевой дисквалификации Вальверде придется пропустить матчи против «Атлетика», «Альмерии», «Сельты», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» в начале следующего сезона Ла Лиги.
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