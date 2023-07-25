«Лацио» опроверг, что договорился о трансфере Захаряна из «Динамо»

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

В «Лацио» опровергли сведения о договоренности с «Динамо» по Арсену Захаряну.

Вчера журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что клубы согласовали трансфер полузащитника за 10+4 млн евро.

«Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности», – заявил спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?

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12 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из её желудка. Вспомнился рассказ Чехова. Каштанка.)) Федюшка это СМИ, Каштанка - болельщики Динамо, кусочек мяса - трансфер в Лацио.))
+7
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Russ Ivan
Итальянцы стали очень скользкими в последнее время, вышли из доверия...
+4
-2
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freeman123
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из её желудка. Вспомнился рассказ Чехова. Каштанка.)) Федюшка это СМИ, Каштанка - болельщики Динамо, кусочек мяса - трансфер в Лацио.))
Руки бы этому Федюшке отбил за такие фокусы…жаль что Каштанка была таксой, а не ротвейлером!
+2
0
+2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ freeman123
Руки бы этому Федюшке отбил за такие фокусы…жаль что Каштанка была таксой, а не ротвейлером!
🤣🤣🤣
+1
0
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БолельщикСоСтажем
В «зенит» уйдёт в августе как Данни 15 лет назад после матча со «спартаком»
+6
-6
0
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Мукунку хороший
1.Челси
2. Лацио
3.:)
0
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Ярик01
Отдайте ГазЗине за 30 (тем более Аршавин его хочет) и прекращайте сериалы
Это слишком просто и немедийно.
+1
-1
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Сергей Молодых
Ответ БолельщикСоСтажем
В «зенит» уйдёт в августе как Данни 15 лет назад после матча со «спартаком»
Ничего себе, сравнили аж целого Данни с каким то потухшим Захаряном ! Куда ему в Зенит ? Кого он сможет вытеснить из состава ? Пусть лучше и дальше вместе с агентом сочиняют басни об интересе Челси , Лацио , Юве и так далее. В фантастике всё таки получается лучше чем в футболе
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