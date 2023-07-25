«Лацио» опроверг, что договорился о трансфере Захаряна из «Динамо»

В «Лацио» опровергли сведения о договоренности с «Динамо» по Арсену Захаряну.

Вчера журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что клубы согласовали трансфер полузащитника за 10+4 млн евро.

«Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе не соответствует действительности», – заявил спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за « » в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

В игре 1-го тура Мир между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?