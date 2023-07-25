«Лацио» опроверг, что договорился о трансфере Захаряна из «Динамо»
В «Лацио» опровергли сведения о договоренности с «Динамо» по Арсену Захаряну.
Вчера журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что клубы согласовали трансфер полузащитника за 10+4 млн евро.
«Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности», – заявил спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
2. Лацио
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