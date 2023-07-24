Фабио Капелло: «У Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, он станет заменой Милинковичу-Савичу и будущей звездой Серии А»

Фабио Капелло высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Лацио».

Сегодня стало известно, что римский клуб согласовал с « » трансфер полузащитника за 10+4 млн евро.

«У Арсена Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, россиянин станет заменой Милинковичу-Савичу в « » и будущей звездой Серии А.

Можно пожелать только успехов!» – сказал бывший главный тренер сборной России.