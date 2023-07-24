Фабио Капелло: «У Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, он станет заменой Милинковичу-Савичу и будущей звездой Серии А»

Теги Лацио премьер-лига Россия Фабио Капелло серия А Италия Динамо Москва Сергей Милинкович-Савич Арсен Захарян Футбол

Фабио Капелло высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Лацио».

Сегодня стало известно, что римский клуб согласовал с «Динамо» трансфер полузащитника за 10+4 млн евро. 

«У Арсена Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, россиянин станет заменой Милинковичу-Савичу в «Лацио» и будущей звездой Серии А.

Можно пожелать только успехов!» – сказал бывший главный тренер сборной России.

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3 комментария

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Oleg Olegov
Ну с Кокориным итальянцев не обманул, поэтому и тут прислушаются
+11
-3
+8
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che kaif
Кокору уже посоветовал фиалкам
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