Фабио Капелло: «У Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, он станет заменой Милинковичу-Савичу и будущей звездой Серии А»
Фабио Капелло высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Лацио».
Сегодня стало известно, что римский клуб согласовал с «Динамо» трансфер полузащитника за 10+4 млн евро.
«У Арсена Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, россиянин станет заменой Милинковичу-Савичу в «Лацио» и будущей звездой Серии А.
Можно пожелать только успехов!» – сказал бывший главный тренер сборной России.
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