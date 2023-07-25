Сарри пока не одобрил переход Захаряна в «Лацио» – он хочет того, кто сразу заменит Милинковича-Савича. Арсена воспринимают как игрока на будущее

Теги Лацио премьер-лига Россия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Клаудио Лотито Маурицио Сарри Сергей Милинкович-Савич Даити Камада Арсен Захарян Футбол

Маурицио Сарри пока не одобрил трансфер Арсена Захаряна в «Лацио».

La Gazzetta dello Sport подтверждает информацию о том, что «Лацио» согласовал с «Динамо» условия сделки – Захарян может перейти за 10 миллионов евро и бонусы.

Однако, по данным источника, сделку пока не одобрил тренер римлян Маурицио Сарри. Он просил у Клаудио Лотито игрока, который сможет незамедлительно заменить Сергея Милинковича-Савича, перешедшего в саудовский «Аль-Хилаль». Захаряна же воспринимают как игрока на будущее.

Под запрос Сарри больше подходит Даити Камада, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». Однако японец, который просит зарплату в размере 5 млн евро в год, близок к договоренности с «Атлетико». «Лацио» не может удовлетворить требования игрока.

Статистику 20-летнего Захаряна можно изучить здесь.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?

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44 комментария

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Махмуд Адылов
К стати, по функционалу, обьему , точности паса и ведению игры , Лацио подошел бы Вендел)
+55
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Пепси пеналдувич
Ответ Ann Tretiakova
не хочу выглядеть как хейтер Захаряна ..но блин , он же полностью провалился в прошлом сезоне в РПЛ ..какое ему Лацио? куда ему в интенсивный футбол Сарри...он и 5 минут такого футбола не вытянет ..... очередной провал будет ... всем же ясно что это не игрок под систему Сарри
Про хвичу так же говорили, переход в Лацио думаю даст бешенную мотивацию Захе, так что поживем увидим.
+37
-6
+31
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Спартак пичинен
Ответ Роман
Захарян это прошлое, будущее и настоящее всего мирового футбола!
и будущий обладатель всех зм до конца карьеры, лучший бомбардир и распасовщик в истории лч и т.д
+21
0
+21
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Ann Tretiakova
не хочу выглядеть как хейтер Захаряна ..но блин , он же полностью провалился в прошлом сезоне в РПЛ ..какое ему Лацио? куда ему в интенсивный футбол Сарри...он и 5 минут такого футбола не вытянет .....
очередной провал будет ... всем же ясно что это не игрок под систему Сарри
+24
-8
+16
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Роман
Захарян это прошлое, будущее и настоящее всего мирового футбола!
+17
-10
+7
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Миланбот
Ответ Ann Tretiakova
не хочу выглядеть как хейтер Захаряна ..но блин , он же полностью провалился в прошлом сезоне в РПЛ ..какое ему Лацио? куда ему в интенсивный футбол Сарри...он и 5 минут такого футбола не вытянет ..... очередной провал будет ... всем же ясно что это не игрок под систему Сарри
А может наоборот окрепнет в топовом чемпионате и футболе Сарри, плюс больше мотивации будет работать над собой. Тем более в Динамо в прошлом сезоне какой-то бардак творился
+8
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Фёдор Кузнецов
Разве Камада и Захарян не другого плана игроки?
+5
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+4
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Я всех их сделал
Ответ Милан 757
Камада тем более не опорник как Савич а десятка под нападающими ...
Савич опорник? Ты футбол смотрел вообще? Он восьмёрка с функциями десятки, либо временами бокс-ту-бокс с некоторыми оговорками. Как Погба в лучшие годы, только не такой техничный - отобрать, отдать, пробить, замкнуть прострел/навес, вот это игра Савича.
+3
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+3
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Ann Tretiakova
Ответ Миланбот
А может наоборот окрепнет в топовом чемпионате и футболе Сарри, плюс больше мотивации будет работать над собой. Тем более в Динамо в прошлом сезоне какой-то бардак творился
не верю в такое (( после провала с переходом в Челси , видно что он поплыл психологически ....
не выглядит как психологически стойкий человек..
а сейчас попадет в незнакомую страну ,где и близко не знает языка...где с него будут требовать даже больше чем нужно ...Ты уверен что после Динамо, где удовлетворяли все его капризы, ему будет комфортно в Лацио, где будет большие ожидания ? я не верю в такое ...
+3
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Махмуд Адылов
Ответ Владимир Суходолин
они зп его не вытянут
А флуминенсе как будто вытянет?)
+2
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инок
Камада по всем статьям выглядит лучшим вариантом - голы, передачи, опыт в Европе, свободный агент. Думаю, что в цене сойдутся с Лацио.
+2
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Владимир Никаноров
Что и требовалось ожидать...и как он будет играть в будущем это вопрос...
+2
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Андрей Рам.
Заха, давай! Верим в тебя! В Динамо совсем уже стух.
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Пепси пеналдувич
Ответ зак
не надо сравнивать это дно с Хвичей..
Ну смотри) Хвича перешел в Наполи, как бегунок коим его считали у нас в РПЛ, да талант,но кроме обводок ничего не умеет.
А он вот зажег в Италии
+1
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Ann Tretiakova
Ответ Андрей Рам.
Заха, давай! Верим в тебя! В Динамо совсем уже стух.
никто кроме тебе не верит ) всем очевидно что он провалиться в Лацио Сарри
+4
-3
+1
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lovec23
Парню характера не хватает и спортивной злости .Его хвалят ,но если у Динамо не идёт игра он просто теряется
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Евгений Цыбулин
Ответ Ann Tretiakova
не хочу выглядеть как хейтер Захаряна ..но блин , он же полностью провалился в прошлом сезоне в РПЛ ..какое ему Лацио? куда ему в интенсивный футбол Сарри...он и 5 минут такого футбола не вытянет ..... очередной провал будет ... всем же ясно что это не игрок под систему Сарри
Заха сник,после неудачных переговоров с Челси!Вспомните Чалова,когда его не отпустили в АПЛ?Он весь сезон-бледная тень,самого себя,был...
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Ann Tretiakova
Ответ Пепси пеналдувич
Про хвичу так же говорили, переход в Лацио думаю даст бешенную мотивацию Захе, так что поживем увидим.
грузин воспитывался в грузинской футбольной школе ...он уже рос с мыслей о том что нужно вырваться с этого болота, попасть в чемпионат /команду где ему будут платить много... для него это уже была цель с малых лет ! Цель на жизнь
в грузинском футболе нет больших зп !
а российские футболисты ,даже уже юниоры получают конскую зп ! абсолютно отсутствует любое желания и мотивация прогрессировать и двигаться вперед !
тут 99% сидя в этом болоте и получают огромную зп..
в этом разница !
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DavidRobertJosephBeckham
Камаду надо брать, век воли не видать!
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argentina10
Динамо надо договариваться с Лацио, что если Арсена возьмут, то при аренде куда, обязательно в Динамо и отдали....думаю, так всем хорошо будет..
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Иван1984
Смешны все эти разговоры....
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argentina10
то есть Захарян остается.....тоже не плохо
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Андрей Парчинский
Сага продолжается.
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Иоан
Ну так то Серегу Савича тоже в 20 лет брали на перспективу.
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Мукунку хороший
Будущего нет)
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