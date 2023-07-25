Сарри пока не одобрил переход Захаряна в «Лацио» – он хочет того, кто сразу заменит Милинковича-Савича. Арсена воспринимают как игрока на будущее

Маурицио Сарри пока не одобрил трансфер Арсена Захаряна в «Лацио».

La Gazzetta dello Sport подтверждает информацию о том, что «Лацио» согласовал с « » условия сделки – Захарян может перейти за 10 миллионов евро и бонусы.

Однако, по данным источника, сделку пока не одобрил тренер римлян . Он просил у игрока, который сможет незамедлительно заменить Сергея Милинковича-Савича, перешедшего в саудовский «Аль-Хилаль». Захаряна же воспринимают как игрока на будущее.

Под запрос Сарри больше подходит , который находится в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». Однако японец, который просит зарплату в размере 5 млн евро в год, близок к договоренности с « ». «Лацио» не может удовлетворить требования игрока.

Статистику 20-летнего Захаряна можно изучить здесь.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?