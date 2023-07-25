Сарри пока не одобрил переход Захаряна в «Лацио» – он хочет того, кто сразу заменит Милинковича-Савича. Арсена воспринимают как игрока на будущее
Маурицио Сарри пока не одобрил трансфер Арсена Захаряна в «Лацио».
La Gazzetta dello Sport подтверждает информацию о том, что «Лацио» согласовал с «Динамо» условия сделки – Захарян может перейти за 10 миллионов евро и бонусы.
Однако, по данным источника, сделку пока не одобрил тренер римлян Маурицио Сарри. Он просил у Клаудио Лотито игрока, который сможет незамедлительно заменить Сергея Милинковича-Савича, перешедшего в саудовский «Аль-Хилаль». Захаряна же воспринимают как игрока на будущее.
Под запрос Сарри больше подходит Даити Камада, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». Однако японец, который просит зарплату в размере 5 млн евро в год, близок к договоренности с «Атлетико». «Лацио» не может удовлетворить требования игрока.
Статистику 20-летнего Захаряна можно изучить здесь.
очередной провал будет ... всем же ясно что это не игрок под систему Сарри
не выглядит как психологически стойкий человек..
а сейчас попадет в незнакомую страну ,где и близко не знает языка...где с него будут требовать даже больше чем нужно ...Ты уверен что после Динамо, где удовлетворяли все его капризы, ему будет комфортно в Лацио, где будет большие ожидания ? я не верю в такое ...
А он вот зажег в Италии
в грузинском футболе нет больших зп !
а российские футболисты ,даже уже юниоры получают конскую зп ! абсолютно отсутствует любое желания и мотивация прогрессировать и двигаться вперед !
тут 99% сидя в этом болоте и получают огромную зп..
в этом разница !