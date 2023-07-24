«Зенит» не устраивает предложение по Клаудиньо от «Фламенго»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Клаудиньо Футбол

«Зенит» не устраивает предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо.

Как сообщает журналист Жулио Мигель Нето, клуб из Санкт-Петербурга недоволен предложенной формой оплаты трансфера и его суммой. Сине-бело-голубые считают, что предложение не соответствует уровню игрока. 

Также против «Фламенго» играет фактор дорогостоящего трансфера Малкома в «Аль-Хилаль». В «Зените» полагают, что Клаудиньо тоже может заинтересовать клубы из Саудовской Аравии. 

Отмечается, что в бразильском клубе пессимистично настроены относительно этой сделки, несмотря на устную договоренность с игроком. 

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Он выиграл с клубом 4 трофея – два раза Премьер-лигу, два раза Суперкубок России.

За 62 матча за клуб он забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

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14 комментариев

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masterwolw
Вот не понимаю як ему в Бразилию ехать? Понимаю Малкома, там монета хорошая у арабов, а Клаудиньо в бразилии 50 штук, смысл уезжать?
+10
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pogbadrogba
Единственный, кто творит реальную магию в Зените на данный момент..очень не хотелось бы терять, но времена, к сожалению, не располагают
+6
-2
+4
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Дмитрий Калибабчук
Ответ masterwolw
Вот не понимаю як ему в Бразилию ехать? Понимаю Малкома, там монета хорошая у арабов, а Клаудиньо в бразилии 50 штук, смысл уезжать?
ну, как вариант, смысл в том, что из чемпионата Бразилии проще в сборную будет попасть.
+2
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llolishe
Такого топаря не надо вообще продавать
Он мог же Лейпциг выбрать (который обыграл Баварию в прошлом сезоне в гостевом матче) до перехода в Зенит-это о многом говорит
+4
-3
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Назар Игорь
Клаудиньо стоило бы оставить. Судя по его настрое в игре с НН он готов стать лидером команды. И зарплата у него не запредельная, меньше 2 млн.
+3
-2
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zzzeeerrrooo
Меньше 30 нет смысла отдавать
Дирижер очень нужен команде
+2
-1
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Kira625
Ну суммой можно быть недовольными, а вот формой. Бразильцы как в анекдоте хотели за российские рубли и в кредит?
Вобщем такая корова нам самим нужна ;)
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zzzeeerrrooo
Ответ masterwolw
Вот не понимаю як ему в Бразилию ехать? Понимаю Малкома, там монета хорошая у арабов, а Клаудиньо в бразилии 50 штук, смысл уезжать?
Это один из лучших клубов ЮА
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masterwolw
Ответ Дмитрий Калибабчук
ну, как вариант, смысл в том, что из чемпионата Бразилии проще в сборную будет попасть.
Не уверен
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SMART789
Ответ pogbadrogba
Единственный, кто творит реальную магию в Зените на данный момент..очень не хотелось бы терять, но времена, к сожалению, не располагают
Да ничего он не творит, просто красивые финты, самая не страшная потеря
+3
-3
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Любовь Мелехова
Ответ pogbadrogba
Единственный, кто творит реальную магию в Зените на данный момент..очень не хотелось бы терять, но времена, к сожалению, не располагают
Времена не выбирают, в них живут и умирают.(с)
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pogbadrogba
Ответ SMART789
Да ничего он не творит, просто красивые финты, самая не страшная потеря
Просто красивые финты?😂 А че остальные 400 игроков РПЛ тогда такого не делают? Самая нестрашная потеря - любой вратарь, все равно стоять будет Кержаков🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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