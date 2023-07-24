«Зенит» не устраивает предложение по Клаудиньо от «Фламенго»
«Зенит» не устраивает предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо.
Как сообщает журналист Жулио Мигель Нето, клуб из Санкт-Петербурга недоволен предложенной формой оплаты трансфера и его суммой. Сине-бело-голубые считают, что предложение не соответствует уровню игрока.
Также против «Фламенго» играет фактор дорогостоящего трансфера Малкома в «Аль-Хилаль». В «Зените» полагают, что Клаудиньо тоже может заинтересовать клубы из Саудовской Аравии.
Отмечается, что в бразильском клубе пессимистично настроены относительно этой сделки, несмотря на устную договоренность с игроком.
Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Он выиграл с клубом 4 трофея – два раза Премьер-лигу, два раза Суперкубок России.
За 62 матча за клуб он забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Он мог же Лейпциг выбрать (который обыграл Баварию в прошлом сезоне в гостевом матче) до перехода в Зенит-это о многом говорит
Дирижер очень нужен команде
Вобщем такая корова нам самим нужна ;)