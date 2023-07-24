«Зенит» не устраивает предложение по Клаудиньо от «Фламенго»

«Зенит» не устраивает предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо.

Как сообщает журналист Жулио Мигель Нето, клуб из Санкт-Петербурга недоволен предложенной формой оплаты трансфера и его суммой. Сине-бело-голубые считают, что предложение не соответствует уровню игрока.

Также против « » играет фактор дорогостоящего трансфера Малкома в «Аль-Хилаль». В « » полагают, что тоже может заинтересовать клубы из Саудовской Аравии.

Отмечается, что в бразильском клубе пессимистично настроены относительно этой сделки, несмотря на устную договоренность с игроком.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Он выиграл с клубом 4 трофея – два раза Премьер-лигу, два раза Суперкубок России.

За 62 матча за клуб он забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.