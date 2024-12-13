Анчелотти об Эндрике: «Когда я говорю, что надо работать, это не критика, потому что он все делает правильно. Он приехал в «Реал», где играют лучшие в мире, нужно быть терпеливым»

Карло Анчелотти высказался об игровом времени Эндрика.

«Когда я говорю, что ему нужно работать, это не критика, потому что он все делает правильно. Он очень молод, и приезжает в «Реал», где играют лучшие в мире, и нужно быть терпеливым.

Он ничего не требует, он справляется хорошо, ему нужно продолжать учиться, чтобы продолжать прогрессировать», – сказал главный тренер «Реала ».