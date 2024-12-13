Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не показывает стабильную игру все 90 минут. Причину я знаю. Доволен матчем против «Ювентуса»

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» не показывает стабильный футбол.

«Горожане» выиграли 1 из 10 последних матчей во всех турнирах.

«В нашей работе мы всегда стараемся делать все возможное, и если не получается, то это доставляет дискомфорт.

Это касается не только тренеров, но и в целом людей, которые подвергались пристальному вниманию на каждом шагу. Такое случается. Я в порядке.

У меня есть мысли о том, что мы можем сделать. Но я действительно доволен нашей игрой против «Ювентуса». У меня есть авторитет, чтобы понять, когда дела идут не очень хорошо.

Нам нужно наносить большей ударов в атаке, лучше защищаться и избегать ошибок.

Мы не показываем стабильную игру на протяжении 90 минут. Причину этого я знаю. Нужно двигаться вперед и продолжать работать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .