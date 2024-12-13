Анчелотти, Аллегри и Монтелла вошли в шорт-лист «Ромы». Клуб хочет нанять итальянского тренера в конце сезона – Раньери перейдет в руководство
Клаудио Раньери собирается оставить тренерский пост и перейти на руководящую должность в клубе в конце сезона. «Рома» намерена как можно скорее обеспечить ему долгосрочную замену и уже работает над поиском подходящих кандидатур.
Как сообщил журналист Sky Sport Анжело Манджанте, следующим тренером клуба, скорее всего, станет итальянец. Клуб хочет сосредоточиться на специалисте, который сможет привлечь болельщиков и построить с командой новый долгосрочный проект.
Среди них выделяется Массимилиано Аллегри, пользующийся особой популярностью благодаря своему опыту и умению управлять командами высокого уровня. Другой вероятный вариант – Винченцо Монтелла, который в прошлом играл за римский клуб. Сейчас 50-летний специалист возглавляет сборную Турции.
Кроме того, римляне присматриваются к Карло Анчелотти, которого считают отличным вариантом из-за его престижной международной карьеры и связям с итальянским футболом.
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