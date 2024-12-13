Глава Самарской области о встрече с агентом Андреевым: «Продуктивный разговор. Очень рад, что он решил прилететь, хотя раньше говорил, что никогда не приедет»

Вячеслав Федорищев рассказал о деталях встречи с агентом Павлом Андреевым.

«Конечно, затрагивали российский футбол. Очень рад, что он все-таки принял решение прилететь, хотя раньше говорил, что в Самару никогда не приедет. Тем более здесь определенные мероприятия, где его участие необходимо.

Общались про историю футбола, про то, как он становился в этом бизнесе предпринимателем, про то, как он сейчас видит развитие молодых команд, молодых игроков...

Конечно же, предметно задавал вопросы, которые меня интересуют по «Крыльям Советов», и получал предметные ответы. Разговор был продуктивным», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Губернатор Самарской области пригласил агента Андреева «на обсуждение накопившихся вопросов»: «В прямом эфире будет очная ставка. Самое страшное, когда замалчиваешь факты»