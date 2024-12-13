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  • Аленичева разочаровали Клаудиньо и Вендел: «На двух ключевых футболистах держалась игра «Зенита». Показали 20% от уровня, на который способны»
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Аленичева разочаровали Клаудиньо и Вендел: «На двух ключевых футболистах держалась игра «Зенита». Показали 20% от уровня, на который способны»

Дмитрий Аленичев остался разочарован игрой Клаудиньо и Вендела.

Бывший главный тренер «Спартака» назвал футболистов, которые разочаровали его в первой части сезона Мир РПЛ.

– Кто из игроков разочаровал?

– Назову двух бразильцев – Клаудиньо и Вендела. Все мы знаем, что «Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд.

На этих двух ключевых футболистах держалась игра «Зенита». Но на осеннем отрезке они показали процентов 20 от того уровня, на который способны.

Возможно, устали от России. Ходили разговоры, что якобы Клаудиньо хочет вернуться в Бразилию. Эти два футболиста разочаровали меня больше всего.

Они не выделялись, и, как следствие, такая нестабильность в игре и результатах «Зенита», – сказал Дмитрий Аленичев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoДмитрий Аленичев
logoКлаудиньо
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
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