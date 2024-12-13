Аленичева разочаровали Клаудиньо и Вендел: «На двух ключевых футболистах держалась игра «Зенита». Показали 20% от уровня, на который способны»
Дмитрий Аленичев остался разочарован игрой Клаудиньо и Вендела.
Бывший главный тренер «Спартака» назвал футболистов, которые разочаровали его в первой части сезона Мир РПЛ.
– Кто из игроков разочаровал?
– Назову двух бразильцев – Клаудиньо и Вендела. Все мы знаем, что «Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд.
На этих двух ключевых футболистах держалась игра «Зенита». Но на осеннем отрезке они показали процентов 20 от того уровня, на который способны.
Возможно, устали от России. Ходили разговоры, что якобы Клаудиньо хочет вернуться в Бразилию. Эти два футболиста разочаровали меня больше всего.
Они не выделялись, и, как следствие, такая нестабильность в игре и результатах «Зенита», – сказал Дмитрий Аленичев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем