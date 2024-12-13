«Рахимов более эмоциональный, чем Гвардиола и Анчелотти, но он тоже большой тренер». Форвард «Рубина» Чуни о специалисте

Марвин Чуни сравнил Рашида Рахимова с Пепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.

Нападающий «Рубина » является воспитанником академии «Баварии».

– Ты застал немало тренеров основой команды, пока был в академии «Баварии». Общался с кем-то из них?

– Я принимал участие в матче между академией «Баварии» и основным составом. Тогда основу тренировал Нико Ковач. В тот день сбылась моя мечта, я сыграл со многими звездными футболистами «Баварии». С Тьяго, Рибери и Левандовским.

– Рахимов чем-то похож на бывших тренеров «Баварии»? На Гвардиолу или Анчелотти, например.

– У каждого тренера есть свой стиль работы. Рахимов более эмоциональный, чем Гвардиола и Анчелотти , но он тоже большой тренер, – сказал Чуни .