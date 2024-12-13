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«Рахимов более эмоциональный, чем Гвардиола и Анчелотти, но он тоже большой тренер». Форвард «Рубина» Чуни о специалисте

Марвин Чуни сравнил Рашида Рахимова с Пепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.

Нападающий «Рубина» является воспитанником академии «Баварии». 

– Ты застал немало тренеров основой команды, пока был в академии «Баварии». Общался с кем-то из них?

– Я принимал участие в матче между академией «Баварии» и основным составом. Тогда основу тренировал Нико Ковач. В тот день сбылась моя мечта, я сыграл со многими звездными футболистами «Баварии». С Тьяго, Рибери и Левандовским.

Рахимов чем-то похож на бывших тренеров «Баварии»? На Гвардиолу или Анчелотти, например.

– У каждого тренера есть свой стиль работы. Рахимов более эмоциональный, чем Гвардиола и Анчелотти, но он тоже большой тренер, – сказал Чуни.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoМарвин Чуни
logoПеп Гвардиола
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoКарло Анчелотти
logoРашид Рахимов
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