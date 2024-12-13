Слот признан тренером месяца в АПЛ. Тренер «Ливерпуля» получил приз впервые
Арне Слот признан лучшим тренером месяца в Премьер-лиге.
В ноябре «Ливерпуль» под руководством нидерландского специалиста сыграл 3 матча и одержал 3 победы. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ.
Слот опередил Фабиана Хюрцелера из «Брайтона» и Гари О′Нила, возглавляющего «Вулверхэмптон».
Тренер, перешедший в мерсисайдский клуб в начале текущего сезона, получил этот приз впервые.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер АПЛ
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