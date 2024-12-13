Слот признан тренером месяца в АПЛ. Тренер «Ливерпуля» получил приз впервые

Арне Слот признан лучшим тренером месяца в Премьер-лиге.

В ноябре «Ливерпуль» под руководством нидерландского специалиста сыграл 3 матча и одержал 3 победы. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ.

Слот опередил Фабиана Хюрцелера из «Брайтона» и Гари О′Нила, возглавляющего «Вулверхэмптон».

Тренер, перешедший в мерсисайдский клуб в начале текущего сезона, получил этот приз впервые.