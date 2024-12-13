Месси возложил цветы к могиле Алиева в Баку. Лео, Суарес, Бускетс и Альба также побывали в центре имени бывшего президента Азербайджана и посетили выставки ковров и автомобилей
Ранее стало известно, что аргентинский футболист посетил Азербайджан.
Нападающий «Интер Майами» 11 декабря провел встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall. После показа фильма о карьере аргентинца Лионель Месси вышел на сцену вместе с партнерами по команде – Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.
Также сообщается, что игроки посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку. Они почтили память бывшего президента Азербайджана и возложили венок к его могиле. Месси и его партнеров по команде сопровождал бизнесмен Аднан Ахмедзаде.
Кроме того, футболисты побывали в центре Гейдара Алиева. Они встретились с директором центра Анаром Алакбаровым и посетили представленные там выставки ковров, автомобилей и другие экспозиции.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий