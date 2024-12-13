Игнатьев о «Зените»: «Легионеры потеряли мотивацию – играют в футбол, а не решают задачи. Вряд ли у Семака нет рычагов – можно использовать других, если игроки не выполняют функции»

Борис Игнатьев считает, что легионеры «Зенита» потеряли мотивацию.

«Не думаю, что у Семака нет рычагов в «Зените». В команде достаточно большая скамейка – можно использовать других футболистов, когда кто-то не выполняет определенные функции и задачи.

Мы видели, что «Зенит» играл в хороший и созидательный футбол, но потом они сбросили скорости. А без скорости в футболе сложно добиться результата. Но потом «Зенит» опять обрел свое лицо и начал играть в тот футбол, который позволяет кадровый ресурс и требования.

Однако в последних матчах у питерской команды было много игры поперек поля и контроля мяча, и не более того. Это говорит, что притупляется внутренняя мотивация, отсюда два поражения. Без этого важного качества тяжело добиваться побед даже большим мастерам.

Можно говорить, что легионеры «Зенита» потеряли мотивацию. Они играют в футбол, а не решают задачи. В каждом матче нужно решать конкретную задачу, но, чтобы это делать, нужно создать себе определенное преимущество в некоторых компонентах», – сказал бывший тренер сборной России Игнатьев.