АПЛ одобрила покупку «Эвертона» The Friedkin Group. Сделку утвердят на следующей неделе

Премьер-лига одобрила сделку по покупке «Эвертона» The Friedkin Group.

В сентябре клуб объявил , что консорциум Дэна Фридкина, который в том числе владеет «Ромой», купил контрольный пакет акций у Blue Heaven Holdings Фархада Мошири. The Friedkin Group приобрела 94,1% акций «Эвертона».

По сообщению Sky Sports News, сделка получила необходимое согласование регулирующих органов АПЛ. Ожидается, что поглощение будет завершено на следующей неделе, а окончательно утвердить сделку должен будет Комитет по надзору Премьер-лиги.

Таким образом, в скором времени The Friedkin Group официально станет новым владельцем «Эвертона».

Напомним, в июле переговоры по сделке были остановлены из-за решения американских инвесторов отказаться от приобретения клуба – на тот момент The Friedkin Group уже заплатил 200 миллионов фунтов, чтобы помочь «Эвертону» завершить строительство нового стадиона.