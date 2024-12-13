АПЛ одобрила покупку «Эвертона» The Friedkin Group. Сделку утвердят на следующей неделе
В сентябре клуб объявил, что консорциум Дэна Фридкина, который в том числе владеет «Ромой», купил контрольный пакет акций у Blue Heaven Holdings Фархада Мошири. The Friedkin Group приобрела 94,1% акций «Эвертона».
По сообщению Sky Sports News, сделка получила необходимое согласование регулирующих органов АПЛ. Ожидается, что поглощение будет завершено на следующей неделе, а окончательно утвердить сделку должен будет Комитет по надзору Премьер-лиги.
Таким образом, в скором времени The Friedkin Group официально станет новым владельцем «Эвертона».
Напомним, в июле переговоры по сделке были остановлены из-за решения американских инвесторов отказаться от приобретения клуба – на тот момент The Friedkin Group уже заплатил 200 миллионов фунтов, чтобы помочь «Эвертону» завершить строительство нового стадиона.
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