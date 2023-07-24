Гендиректор «Спартака» о шутке «Матч ТВ»: «Чем нас больше ругают, тем злее мы должны быть. Не вижу катастрофы»

Гендиректор «Спартака» не считает обидной шутку «Матч ТВ» о выступлениях клуба.

Вчера в телеграм-канале «Матч ТВ» появилась запись, в которой болельщикам красно-белых предложили разобрать аватарки на три этапа сезона. С 1-го по 10-й тур предлагалось использовать картинку с текстом « » обязательно выиграет чемпионат», с 11-го по 20-й – «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним», в концовке чемпионата – «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».

Из-за этой шутки клуб лишил журналистов сайта « » доступа к эксклюзивной работе в микст-зоне на игре с «Оренбургом».

– «Матч ТВ» дал иронический пост о задачах «Спартака». Вы чувствуете в этом посте запах газа?

– Если честно, отнесся к этому посту с юмором. Чем нас больше ругают, тем злее мы должны быть. Мое мнение: не вижу какой-то катастрофы [в этом посте].

Считаю, что к этому посту нужно отнестись правильно, а именно разозлиться и постараться добиться еще лучшего результата, – сказал .

Креативный директор «Матч ТВ» извинился за шутку о «Спартаке»: «Довольно паршивый пост. Шутить можно и нужно, но не так. Прошу простить и не обижаться»