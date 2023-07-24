Гендиректор «Спартака» о шутке «Матч ТВ»: «Чем нас больше ругают, тем злее мы должны быть. Не вижу катастрофы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» не считает обидной шутку «Матч ТВ» о выступлениях клуба.

Вчера в телеграм-канале «Матч ТВ» появилась запись, в которой болельщикам красно-белых предложили разобрать аватарки на три этапа сезона. С 1-го по 10-й тур предлагалось использовать картинку с текстом «Спартак» обязательно выиграет чемпионат», с 11-го по 20-й – «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним», в концовке чемпионата – «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».

Из-за этой шутки клуб лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к эксклюзивной работе в микст-зоне на игре с «Оренбургом».

– «Матч ТВ» дал иронический пост о задачах «Спартака». Вы чувствуете в этом посте запах газа?

– Если честно, отнесся к этому посту с юмором. Чем нас больше ругают, тем злее мы должны быть. Мое мнение: не вижу какой-то катастрофы [в этом посте].

Считаю, что к этому посту нужно отнестись правильно, а именно разозлиться и постараться добиться еще лучшего результата, – сказал Олег Малышев.

Креативный директор «Матч ТВ» извинился за шутку о «Спартаке»: «Довольно паршивый пост. Шутить можно и нужно, но не так. Прошу простить и не обижаться»

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Вообще после Федуна, Заремы и некоторых ветеранов на удивление адекватный товарищ. Посмотрим, на сколько его хватит
+18
-6
+12
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MstAndreev
Вы чувствуете в этом посте запах газа? - спросил журналист и многозначительно хрюкнул)
+13
-8
+5
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Доктор Верховцев
Какое спортивное издание самое мерзкое и почему РБ Спорт?
0
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Cst Cap
И это интервью брал С.Егоров. У его статеек всегда специфический душок. Указывайте фамилию автора под заголовком, чтобы люди не тратили на это время
0
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MstAndreev
Ответ Федот Евграфович
Это не журналист хрюкнул, это ты пукнул!
ну, ты попытался)
+2
-2
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Федот Евграфович
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Ответ MstAndreev
ну, ты попытался)
Не стоит тебе больше показывать на публику своё "остроумие". Получается у тебя ниже плинтуса.
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