Гендиректор «Спартака» о будущем Мозеса: «Рассчитываем на него. Насчет продления контракта пока не общались»

Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Виктора Мозеса.

Соглашение 32-летнего хавбека с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года.

«Пока не общались с насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой.

Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим», — сказал .

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