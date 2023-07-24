Гендиректор «Спартака» о будущем Мозеса: «Рассчитываем на него. Насчет продления контракта пока не общались»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Мозес Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Виктора Мозеса.

Соглашение 32-летнего хавбека с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года.

«Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой.

Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим», — сказал Олег Малышев.

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11 комментариев

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Slava=Spartak
Обязательно оставить и денег добавить, он мозг команды, все должны стремиться к его уровню
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Mark Safa
Для Спартака и для РПЛ крутой игрок, если продлят контракт то будет супер 🙏🏼
+6
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Александр Федотов
Мозес топ!Надо продлевать!
+3
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Никита Самарин
Если Мозес буде включатся на 60-70% своих возможностей, то это один из лучших игроков в лиге. Многое зависит от его мотивации, если она будет, то продлить ещё на год вполне можно.
+2
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Ильдар Фарукшин
Футбольный интеллект видин сразу был как появился у нас
+2
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Caniball
Ответ Slava=Spartak
Обязательно оставить и денег добавить, он мозг команды, все должны стремиться к его уровню
И да и нет.
На мяче и как мозг - да, спору нет, отличный. Но назад не бежит и все как-будто делает с такой ленцой.
+3
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Nomer22
Ответ Caniball
И да и нет. На мяче и как мозг - да, спору нет, отличный. Но назад не бежит и все как-будто делает с такой ленцой.
Ну да, но он даже с ленцой на два уровня выше любого игрока в Спартаке)Сразу видно, почему человек играл в топовых командах. С мячом на такой спокухе, на замахах швыряет по два-три человека)
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Сергей Кузубов
Ни в коем случае не отпускать. По уровню он на голову всех сильней, кроме квинси. Без таких игроков не стать чемпионом увы
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Сергей Кузубов
Ответ Caniball
И да и нет. На мяче и как мозг - да, спору нет, отличный. Но назад не бежит и все как-будто делает с такой ленцой.
Если он ещё и назад будет бегать то это будет сказкой. Второй гол Денисов должен был играть по нему а он остался в центре а Мозес на окисленных не огах уже не смог доиграть по полной
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Александр Быкович
Ответ Caniball
И да и нет. На мяче и как мозг - да, спору нет, отличный. Но назад не бежит и все как-будто делает с такой ленцой.
Тоже заметил,вроде всё делает качественно,но по полю передвигается пешком!Вчера во втором голе Оренбурга,да один из немногих кто вообще успел назад,но бежал просто рядом с игроком и даже не попытался заблокировать удар.Он просто с ним параллельно бежал и всё.Не вижу прям в нём незаменимого игрока.Если у тебя есть класс,это может помочь в определенных случаях,но если ты недорабатываешь в обороне/прессинге какой в этом толк)))
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Nomer22
Ответ Александр Быкович
Тоже заметил,вроде всё делает качественно,но по полю передвигается пешком!Вчера во втором голе Оренбурга,да один из немногих кто вообще успел назад,но бежал просто рядом с игроком и даже не попытался заблокировать удар.Он просто с ним параллельно бежал и всё.Не вижу прям в нём незаменимого игрока.Если у тебя есть класс,это может помочь в определенных случаях,но если ты недорабатываешь в обороне/прессинге какой в этом толк)))
Ну если честно, его класс должен помогать больше в атаке, а нестись 60 метров за технарями аргентинскими, не его задача. К примеру если бы герой дня Даня не привез эту контру своими деревянными разворотами, Мозесу бы не пришлось пол года домой бежать))
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