Гендиректор «Спартака» о будущем Мозеса: «Рассчитываем на него. Насчет продления контракта пока не общались»
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Виктора Мозеса.
Соглашение 32-летнего хавбека с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года.
«Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой.
Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим», — сказал Олег Малышев.
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На мяче и как мозг - да, спору нет, отличный. Но назад не бежит и все как-будто делает с такой ленцой.