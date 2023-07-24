«Бенфика» готова рассмотреть предложения «Зенита» по Нересу

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Малком Давид Нерес Футбол

«Бенфика» готова отпустить Давида Нереса в «Зенит» за подходящую сумму.

По информации журналиста Руди Галетти, «Бенфика» готова продать Нереса в случае выгодного предложения.

26-летним вингером интересуется «Зенит», который видит в нем замену Малкому.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Нереса 25 миллионов евро. «Бенфика» потребовала сумму отступных в размере 100 млн евро.

В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче чемпионата Португалии. Подробная статистика бразильца доступна здесь.

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7 комментариев

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3a_3eHuT
Не надо за такой прайс. Нужно организовать чартер Малкому в Бразилию, чтобы еще с парочкой соотечественников перетер, и подписать их...
А вообще надо к Гарре из крыльев присмотреться или к аргентинцам Оренбурга, тем более агент там вроде как Домингес
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fussballer
Ответ Aleksey Yashin
Бенфика готова рассмотреть 60 млн, которые Зенит получил за Малколма
Вряд ли. Дешевле прямо в Бразилии найти.
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SMART789
Ну вот а то 100 млн 100 млн 😀
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Kira625
Они же только что выкатывали заградительный прайс. Уже переобулись?
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lovkac
Если сойдутся на условных 35 то вполне хороший вариант, главное чтобы с мотивацией приехал
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хавбек+
Орлы засекли добычу на берегах Невы
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