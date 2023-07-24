«Бенфика» готова рассмотреть предложения «Зенита» по Нересу

«Бенфика» готова отпустить Давида Нереса в «Зенит» за подходящую сумму.

По информации журналиста Руди Галетти, «Бенфика» готова продать Нереса в случае выгодного предложения.

26-летним вингером интересуется «Зенит», который видит в нем замену .

Ранее сообщалось, что « » предложил за 25 миллионов евро. « » потребовала сумму отступных в размере 100 млн евро.

В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче чемпионата Португалии. Подробная статистика бразильца доступна здесь.