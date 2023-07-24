«Бенфика» готова рассмотреть предложения «Зенита» по Нересу
«Бенфика» готова отпустить Давида Нереса в «Зенит» за подходящую сумму.
По информации журналиста Руди Галетти, «Бенфика» готова продать Нереса в случае выгодного предложения.
26-летним вингером интересуется «Зенит», который видит в нем замену Малкому.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Нереса 25 миллионов евро. «Бенфика» потребовала сумму отступных в размере 100 млн евро.
В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче чемпионата Португалии. Подробная статистика бразильца доступна здесь.
А вообще надо к Гарре из крыльев присмотреться или к аргентинцам Оренбурга, тем более агент там вроде как Домингес