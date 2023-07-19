«Зенит» хотел купить Нереса за 25 млн евро, «Бенфика» потребовала 100 млн – его отступные (Sport24)

«Бенфика» отказалась продавать Давида Нереса «Зениту».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием бразильского вингера на случай ухода Малкома и Клаудиньо.

По информации Sport24, сине-бело-голубые хотели купить Нереса за 25 миллионов евро, но португальский клуб отказался продавать игрока за такую сумму. « » потребовала 100 миллионов евро – такая сумма отступных указана в контракте вингера.

Кроме того, на отказ в трансфере повлиял тот факт, что ранее бразилец выступал за донецкий «Шахтер».

В прошедшем сезоне отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче португальского чемпионата. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.