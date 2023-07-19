«Зенит» хотел купить Нереса за 25 млн евро, «Бенфика» потребовала 100 млн – его отступные (Sport24)
«Бенфика» отказалась продавать Давида Нереса «Зениту».
Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием бразильского вингера на случай ухода Малкома и Клаудиньо.
По информации Sport24, сине-бело-голубые хотели купить Нереса за 25 миллионов евро, но португальский клуб отказался продавать игрока за такую сумму. «Бенфика» потребовала 100 миллионов евро – такая сумма отступных указана в контракте вингера.
Кроме того, на отказ в трансфере повлиял тот факт, что ранее бразилец выступал за донецкий «Шахтер».
В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче португальского чемпионата. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.
Что они там курят? Португальского крокодила?
Вообще конечно интересно как Зенит без центра справится... сеачало Оздоев ушел, Вендел сбежал, уехал Кузяев, Клаудиньо похоже уходит, Малкома продают. И кто играть будет???