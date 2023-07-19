«Зенит» хотел купить Нереса за 25 млн евро, «Бенфика» потребовала 100 млн – его отступные (Sport24)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Давид Нерес Футбол

«Бенфика» отказалась продавать Давида Нереса «Зениту».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием бразильского вингера на случай ухода Малкома и Клаудиньо.

По информации Sport24, сине-бело-голубые хотели купить Нереса за 25 миллионов евро, но португальский клуб отказался продавать игрока за такую сумму. «Бенфика» потребовала 100 миллионов евро – такая сумма отступных указана в контракте вингера. 

Кроме того, на отказ в трансфере повлиял тот факт, что ранее бразилец выступал за донецкий «Шахтер».

В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче португальского чемпионата. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.

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44 комментария

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unreality
Во-первых, 100 он не стоит, это бред и очевидно просто отказ продавать. Во-вторых, что за ахинея насчет "выступал за Шахтер"? Он там месяц потренировался всего лишь.
+43
-4
+39
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Ivchev
Ответ Дмитрий9779
Он 100 не стоит.
Да ладно?))
+29
-3
+26
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Dmitry Family
игрок по уровню слабее малкома не понимаю за что тут просить 100 лямов, Зениту нужно искать игроков в Бразилии, в Европе на игроков сейчас ценны завышенные
+13
0
+13
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Дмитрий9779
Он 100 не стоит.
+13
-8
+5
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Роберт ЛеванГОЛьски
Вежливо послали это называется
+8
-3
+5
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Joe Rage
Он не стоит и 25, уже на спаде своей карьеры, хоть и относительно молодой
+7
-3
+4
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Владислав88
На кой в отсутствии еврокубков игроки за такие деньги? Лучше Сперцяна и Захаряна взять на эти 25 лямов, по 12,5 за каждого. О чём-то они там вообще думают???
+9
-5
+4
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Ilya_Panchenko
Ответ Dmitry Family
игрок по уровню слабее малкома не понимаю за что тут просить 100 лямов, Зениту нужно искать игроков в Бразилии, в Европе на игроков сейчас ценны завышенные
Это не значит, что они думают, что он стоит 100. Это значит, что он НЕ ПРОДАЕТСЯ
+3
0
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Erhff
100 лямов...
Что они там курят? Португальского крокодила?
+4
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CriminalJoint62
Ответ unreality
Во-первых, 100 он не стоит, это бред и очевидно просто отказ продавать. Во-вторых, что за ахинея насчет "выступал за Шахтер"? Он там месяц потренировался всего лишь.
А почему он ушел?
+4
-2
+2
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Алексей Гусев
Ответ Торна
Малькольм и Вендел тоже не стоят 25. Но ведь хотят полтос. А полтос как известно цена Сутормина
Мальком своих денег стоит, Вендел...ну 25-30 вполне, учитывая сегодняшние цены, а про Сутормина это шутка была, или ты вышел из летаргического сна?
+1
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Владислав88
Ответ Dmitry Family
игрок по уровню слабее малкома не понимаю за что тут просить 100 лямов, Зениту нужно искать игроков в Бразилии, в Европе на игроков сейчас ценны завышенные
Не надо в Бразилии, надо из РПЛ брать.
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Jonny Babka
Смешно ,25 то много )
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pyritanza
Это они ещё с Медведевым просто не общались)
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хавбек+
по части дриблинга будет сильнее Малкома дешевле 50 не отдадут
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Заремыч
Португалы тоже вроде все заукраинцы, вот и посылают.
Вообще конечно интересно как Зенит без центра справится... сеачало Оздоев ушел, Вендел сбежал, уехал Кузяев, Клаудиньо похоже уходит, Малкома продают. И кто играть будет???
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Владислав88
Грамотные экономисты прекрасно знают поговорку, хочешь 50, проси в 2 раза больше. А у Зенита как раз 50 за Малька. Другое дело, что игрок слабее Малкома.
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*** Ruslan ***
Ответ Дмитрий9779
Он 100 не стоит.
Ну это такой ответ вместо слов, он не продаётся
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Владислав88
Ответ Торна
А что? Оформили на них приоритетное право? А они в курсе?
За них больше никто не даст, и у обоих год контракта, потом вообще даром уйдут. Краснодару надо рубить бабло прямо сейчас на а них, потом вообще ничего не получат.
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d3fstqd
Скорее всего мстят за Гарая, когда его за 6 забрали
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Алексей Гусев
Ответ CriminalJoint62
А почему он ушел?
потому, что разорвал контракт
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unreality
Ответ Michael Scott
Для РПЛ – стоит. Бесперспективность РПЛ должна быть компенсирована чем-то - например, деньгами.
Ха, ты о чем? Это только с точки зрения игрока верно, с точки зрения клуба - плевать куда продавать. Речь ведь не о зарплате. Они просто не хотят его продавать сейчас, вот и все. Элементарная же логик)
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unreality
Ответ Ivan Petrov
итог то какой. Нашему зениту поводили. И это главное 😂
Нда... выздоравливай!
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Анонимус100207
Ответ Erhff
100 лямов... Что они там курят? Португальского крокодила?
Бразильские шоколадки, судя по Нересу.
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Алексей Гусев
100? Да он и 25 не стоит.
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