Кафанов о Карпине: «Работая в сборной, стал намного сильнее, прибавил в тактике. «Ростов» со средним составом до последнего тура боролся за медали»
Виталий Кафанов отметил прогресс главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов» в марте прошлого года, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх — чемпионский график. Учитывайте: ведущие легионеры покинули клуб, и решать задачу нужно было с ребятами из академии.
На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали», — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.
2 комментария