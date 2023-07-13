Кафанов о Карпине: «Работая в сборной, стал намного сильнее, прибавил в тактике. «Ростов» со средним составом до последнего тура боролся за медали»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов Футбол

Виталий Кафанов отметил прогресс главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов» в марте прошлого года, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх — чемпионский график. Учитывайте: ведущие легионеры покинули клуб, и решать задачу нужно было с ребятами из академии.

На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали», — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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2 комментария

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sd4fmwrvz8
Работа в сборной на благо Ростова 👏
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Ростовский
На мой взгляд тут заслуга нашего великолепного президента клуба Арташеса Арутюнянца. Ведь это он создал сильную академию и молодёжку, которые пополняют основу. Блогодаря ему, после ухода Бердыева клуб стал крепким и стабильным.
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