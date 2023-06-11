Кафанов не видит вратарской проблемы в «Зените»: «Кержаков надежен, не дает повода в себе усомниться»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Виталий Кафанов Александр Васютин Никита Гойло Спорт-Экспресс Даниил Одоевский Футбол

Тренер вратарей сборной России считает, что в «Зените» нет вратарской проблемы.

– А в «Зените» существует вратарская проблема?

– Нет. Миша Кержаков не дает повода в себе усомниться. Надежно играет. Да у него и в целом никогда не было проблем с надежностью. В «Зените» сложно выступать, потому что мало ударов по твоим воротам, но тебе все равно необходимо сохранять концентрацию, чтобы выручить в одном эпизоде.

Миша с этой точки зрения подходит питерской команде. Играет просто и надежно. Кроме того, в «Зените» растет Даня Одоевский – талантливый мальчик.

Есть Саша Васютин, хороший вратарь. Рад, что в «Зените» сейчас все три голкипера – питерские. Никого они со стороны не приглашают, обходятся своими кадрами.

– Александр Кержаков как-то сказал, что в аренде в «Пари НН» есть уже готовый первый номер для «Зенита» – Никита Гойло. Действительно такой большой талант?

– Хорошо, что Никита пошел в аренду. Конкуренция с Артуром Нигматуллиным дала ему немало. Были матчи, которые он вытаскивал в одиночку. Потенциал у него большой.

Готов ли он стать первым номером «Зенита» уже сейчас? Мне кажется, ему еще годик надо где-то поиграть. Поступить так же, как Помазун. Пока у Никиты маловато игр в РПЛ. А в «Зените», поверьте, выступать очень трудно, – сказал Виталий Кафанов.

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6 комментариев

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ApocalypsePlease
Ответ Вратарь Бага
Вроде в своё время были неплохи Лодыгин и Лунёв, почему в итоге ушли из Зенита
Лодыгин "перегорел", слишком эмоциональный был парень и слишком зависел от куража. В матчах, где нужны были надëжность и хладнокровие, откровенно плыл и допускал детские ошибки (выездной матч с "Валенсией" один из лучших примеров).
Лунь, пока был, играл нормально. Много выручал, иногда косячил. Захотел сменить обстановку, уехал в "Байер". Тут каких-то особых претензий по игре к нему не было.
+3
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dreamstep
Кержаков надежен, пока соперники по воротам не бьют либо свои ему не пасуют.
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Алексий Бяконт
Кержаков надёжен, до тех пор, пока кто-нибудь не пробъёт по воротам.
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