Кафанов не видит вратарской проблемы в «Зените»: «Кержаков надежен, не дает повода в себе усомниться»

Тренер вратарей сборной России считает, что в «Зените» нет вратарской проблемы.

– А в «Зените» существует вратарская проблема?

– Нет. Миша Кержаков не дает повода в себе усомниться. Надежно играет. Да у него и в целом никогда не было проблем с надежностью. В «Зените» сложно выступать, потому что мало ударов по твоим воротам, но тебе все равно необходимо сохранять концентрацию, чтобы выручить в одном эпизоде.

Миша с этой точки зрения подходит питерской команде. Играет просто и надежно. Кроме того, в «Зените» растет Даня Одоевский – талантливый мальчик.

Есть Саша Васютин, хороший вратарь. Рад, что в «Зените» сейчас все три голкипера – питерские. Никого они со стороны не приглашают, обходятся своими кадрами.

– Александр Кержаков как-то сказал, что в аренде в «Пари НН» есть уже готовый первый номер для «Зенита» – Никита Гойло. Действительно такой большой талант?

– Хорошо, что Никита пошел в аренду. Конкуренция с Артуром Нигматуллиным дала ему немало. Были матчи, которые он вытаскивал в одиночку. Потенциал у него большой.

Готов ли он стать первым номером « » уже сейчас? Мне кажется, ему еще годик надо где-то поиграть. Поступить так же, как Помазун. Пока у Никиты маловато игр в . А в «Зените», поверьте, выступать очень трудно, – сказал .