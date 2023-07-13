«Манчестер Сити» получил 4,6 млн долларов за участие игроков на ЧМ-2022 от ФИФА – больше всех в мире. «Барса», «Бавария», «Реал» и «ПСЖ» – в топ-5

ФИФА обнародовала отчет о выплатах клубам за участие игроков на ЧМ-2022.

Больше всех в мире по итогам заработал « ». За участие игроков на чемпионате мира в Катаре клуб получил почти 4,6 миллиона долларов – это больше, чем все клубы Африки (4,57 млн долларов).

2-е место по сумме выплат заняла «Барселона» (4,5 млн долларов), 3-е – «Бавария» (4,3 млн), 4-е – «Реал» (3,83 млн), 5-е место – «ПСЖ» (3,8 млн долларов).

Клубы АПЛ, больше всего заработавшие по итогам ЧМ-2022:

1) «Манчестер Сити» – 4,59 млн долларов;

2) « » – 3,32 млн;

3) « » – 3,25 млн;

4) «Тоттенхэм» – 2,83 млн;

5) « » – 2,4 млн;

6) «Арсенал» – 2 млн.

Клубы Ла Лиги:

1) Барселона – 4,53 млн долларов;

2) «Реал» – 3,83 млн;

3) «Атлетико» – 3,23 млн;

4) «Севилья» – 2,68 млн.

Клубы Бундеслиги:

1) «Бавария» – 4,3 млн долларов;

2) «Боруссия Дортмунд» – 2,47 млн;

3) «РБ Лейпциг» – 2,19 млн.

Клубы Серии А:

1) «Ювентус» – 3,04 млн долларов;

2) «Интер» – 2,29 млн;

3) «Милан» – 1,59 млн.

Клубы Лиги 1:

1) «ПСЖ» – 3,8 млн долларов;

2) «Марсель» – 2,1 млн;

3) «Монако» – 1,77 млн.

Общий размер выплат составил 209 миллионов долларов.