«Манчестер Сити» получил 4,6 млн долларов за участие игроков на ЧМ-2022 от ФИФА – больше всех в мире. «Барса», «Бавария», «Реал» и «ПСЖ» – в топ-5

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Марсель ПСЖ Монако Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал ФИФА Тоттенхэм ЧМ-2022 РБ Лейпциг деньги Футбол

ФИФА обнародовала отчет о выплатах клубам за участие игроков на ЧМ-2022.

Больше всех в мире по итогам ЧМ-2022 заработал «Манчестер Сити». За участие игроков на чемпионате мира в Катаре клуб получил почти 4,6 миллиона долларов – это больше, чем все клубы Африки (4,57 млн долларов).

2-е место по сумме выплат заняла «Барселона» (4,5 млн долларов), 3-е – «Бавария» (4,3 млн), 4-е – «Реал» (3,83 млн), 5-е место – «ПСЖ» (3,8 млн долларов).

Клубы АПЛ, больше всего заработавшие по итогам ЧМ-2022:

1) «Манчестер Сити» – 4,59 млн долларов;

2) «Манчестер Юнайтед» – 3,32 млн;

3) «Челси» – 3,25 млн;

4) «Тоттенхэм» – 2,83 млн;

5) «Ливерпуль» – 2,4 млн;

6) «Арсенал» – 2 млн.

Клубы Ла Лиги:

1) Барселона – 4,53 млн долларов;

2) «Реал» – 3,83 млн;

3) «Атлетико» – 3,23 млн;

4) «Севилья» – 2,68 млн.

Клубы Бундеслиги:

1) «Бавария» – 4,3 млн долларов;

2) «Боруссия Дортмунд» – 2,47 млн;

3) «РБ Лейпциг» – 2,19 млн.

Клубы Серии А:

1) «Ювентус» – 3,04 млн долларов;

2) «Интер» – 2,29 млн;

3) «Милан» – 1,59 млн.

Клубы Лиги 1:

1) «ПСЖ» – 3,8 млн долларов;

2) «Марсель» – 2,1 млн;

3) «Монако» – 1,77 млн.

Общий размер выплат составил 209 миллионов долларов.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Какие-то гроши в сравнении со стоимостью телеправ и доходами ФИФА от спонсоров.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Allez Les Rouge et Bleu ! Vive le PSG !
ты так, как будто трофей взали😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Все впереди. ПСЖ обязательно выиграет Лигу чемпионов УЕФА. Любая победа любимого клуба, пусть даже финансовая - это хорошая новость потому, что даёт дополнительные возможности для его усиления.
я не про ЛЧ😊 Лига 1 тоже трофей.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
один Милан больше клубов из РПЛ заработал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
А есть инфа как это все рассчитывается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Гордость России
Что за копейки ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Ответ d.xoxlov
Какие-то гроши в сравнении со стоимостью телеправ и доходами ФИФА от спонсоров.
Реально гроши, по сравнению с зарплатным фондом клуба за этих же участвующих игроков!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Взвешенный вомбат Китая
А есть инфа как это все рассчитывается?
Конечно есть, много раз была новость, я точно не помню,но при желании, всё можно посмотреть, там доступно всё рассказывают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий