«Манчестер Сити» получил 4,6 млн долларов за участие игроков на ЧМ-2022 от ФИФА – больше всех в мире. «Барса», «Бавария», «Реал» и «ПСЖ» – в топ-5
ФИФА обнародовала отчет о выплатах клубам за участие игроков на ЧМ-2022.
Больше всех в мире по итогам ЧМ-2022 заработал «Манчестер Сити». За участие игроков на чемпионате мира в Катаре клуб получил почти 4,6 миллиона долларов – это больше, чем все клубы Африки (4,57 млн долларов).
2-е место по сумме выплат заняла «Барселона» (4,5 млн долларов), 3-е – «Бавария» (4,3 млн), 4-е – «Реал» (3,83 млн), 5-е место – «ПСЖ» (3,8 млн долларов).
Клубы АПЛ, больше всего заработавшие по итогам ЧМ-2022:
1) «Манчестер Сити» – 4,59 млн долларов;
2) «Манчестер Юнайтед» – 3,32 млн;
3) «Челси» – 3,25 млн;
4) «Тоттенхэм» – 2,83 млн;
5) «Ливерпуль» – 2,4 млн;
6) «Арсенал» – 2 млн.
Клубы Ла Лиги:
1) Барселона – 4,53 млн долларов;
2) «Реал» – 3,83 млн;
3) «Атлетико» – 3,23 млн;
4) «Севилья» – 2,68 млн.
Клубы Бундеслиги:
1) «Бавария» – 4,3 млн долларов;
2) «Боруссия Дортмунд» – 2,47 млн;
3) «РБ Лейпциг» – 2,19 млн.
Клубы Серии А:
1) «Ювентус» – 3,04 млн долларов;
2) «Интер» – 2,29 млн;
3) «Милан» – 1,59 млн.
Клубы Лиги 1:
1) «ПСЖ» – 3,8 млн долларов;
2) «Марсель» – 2,1 млн;
3) «Монако» – 1,77 млн.
Общий размер выплат составил 209 миллионов долларов.
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