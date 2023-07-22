Хендерсон прошел медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттифак» за 12 млн фунтов и бонусы
Джордан Хендерсон завершает переход в «Аль-Иттифак».
По данным The Athletic, полузащитник в пятницу прошел медосмотр и теперь ждет завершения работы с документами. Планируется, что на следующей неделе он присоединится к саудовской команде.
«Ливерпуль» получит за полузащитника 12 млн фунтов. Отмечается, что изначально «Аль-Иттифак» надеялся, что мерсисайдцы отпустят капитана без компенсации.
Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
12 лет в Ливерпуле отработал. Пенсия заслуженная.
А стал игроком основы у Клоппа, прям кэпом-кэпом, да и все выиграл
Успехов легенде Ливерпуля!
А на в цпз можно Горетцку теперь попробовать купить
но он вряд ли уйдет, ему легче дождаться окончания контракта