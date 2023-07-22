Хендерсон прошел медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттифак» за 12 млн фунтов и бонусы

Джордан Хендерсон завершает переход в «Аль-Иттифак».

По данным The Athletic, полузащитник в пятницу прошел медосмотр и теперь ждет завершения работы с документами. Планируется, что на следующей неделе он присоединится к саудовской команде.

«Ливерпуль» получит за полузащитника 12 млн фунтов. Отмечается, что изначально « » надеялся, что мерсисайдцы отпустят капитана без компенсации.

выступал за « » с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.