Хендерсон прошел медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттифак» за 12 млн фунтов и бонусы

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Джордан Хендерсон завершает переход в «Аль-Иттифак».

По данным The Athletic, полузащитник в пятницу прошел медосмотр и теперь ждет завершения работы с документами. Планируется, что на следующей неделе он присоединится к саудовской команде.

«Ливерпуль» получит за полузащитника 12 млн фунтов. Отмечается, что изначально «Аль-Иттифак» надеялся, что мерсисайдцы отпустят капитана без компенсации.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Денис Давыдов
Ответ dr. cage
Хендрсону безусловно повезло.. В таком возрасте перейти из заштатного английского средняка в более менее солидный клуб, пусть и по меркам пустыни, дано не только лишь всем..
Дин Хендерсон ещё никуда не перешёл, зачем ты торопишь события 🤣
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pKaparika
Хендерсон 12, Брозович 23…. Если отпускать игроков за такие деньги (и на такие зарплаты), то через 3-4 года Премьер-Лига будет не в Англии, а в СА 🙄
+10
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+8
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*** Ruslan ***
Вот кто достоин хорошей пенсии, столько лет отдал Ливерпулю
+7
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Tybalt
700 000 в неделю
12 лет в Ливерпуле отработал. Пенсия заслуженная.
+3
0
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King_X
Красава Хендо! Столько скепсиса у многих по 20 млн было, манеру бега высмеивали
А стал игроком основы у Клоппа, прям кэпом-кэпом, да и все выиграл
Успехов легенде Ливерпуля!

А на в цпз можно Горетцку теперь попробовать купить
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хавбек+
одним топарем больше в 6 лиге спортса
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Денис Давыдов
Ответ Alex Cardo
Перестройка Ливерпуля в середине поля получается куда более глобальной, чем ожидалось. Если ещё и и Фабиньо с Тиаго уйдут - не представляю кем и как их всех заменить.
Тьяго то чё заменять, купил первого попавшегося завсегдатая лазарета и все 😂
но он вряд ли уйдет, ему легче дождаться окончания контракта
+2
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Alex Cardo
Перестройка Ливерпуля в середине поля получается куда более глобальной, чем ожидалось. Если ещё и и Фабиньо с Тиаго уйдут - не представляю кем и как их всех заменить.
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Bentley Verura
никогда не забуду его выступление за сезон 19/20, реально лучшим был
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psycho
пошла вода горячая, первый топарь едет в СА
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